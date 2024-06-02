ماركو رويس يقترب من الدوري الأمريكي بعد مغادرة دورتموند

كشفت تقارير إعلامية، الأحد، عن وجهة الجناح الألماني ماركو رويس بعد رحيله عن فريق بوروسيا دورتموند.

وأعلن رويس رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي بعد قضاء 12 عامًا في صفوف الفريق الألماني، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق في هزيمته أمام ريال مدريد الإسباني بثنائية نظيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي قدم عرضًا لرويس للانضمام كلاعب حر، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم حقوق الاكتشاف بموجب قوانين الدوري الأمريكي.

أشار رومانو إلى أن رويس يتلقى عروضًا أيضًا من أندية سعودية، إلا أنه في مراحل متقدمة من المفاوضات مع لوس أنجلوس جالاكسي.

ورويس (35 عامًا) خاض 42 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم في مختلف البطولات، وسجل 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.