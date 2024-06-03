3 ميداليات حصيلة المنتخب المصرى للكاراتية فى البريميرليج

أسدل الستار على منافسات المنتخب المصري للكاراتية في بطولة البريميرليج المقامة خلال الفترة من 29 مايو وحتى 3 يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا المغربية.

وقد حقق المنتخب المصري ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين.

حصل عبد الله ممدوح على الميدالية الذهبية في وزن -75 ك، بينما حقق طه طارق الميدالية الفضية في وزن +84 ك، وحصدت هدير هندي الميدالية الفضية في وزن -68 ك.

وقام كلًا من: محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، والنائب سيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي بدعم ومؤازرة البعثة المصرية.

وضمت قائمة المنتخب المصري للكاراتية 21 لاعبا ولاعبة، حيث تواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “عبد الله ممدوح، طه طارق، يوسف عماد، علي الصاوي، حازم أحمد، كريم وليد غالي، عمرو علاء، عبد الله هشام، أحمد أيمن فاروق، وأحمد رجب“.

بينما تواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “حبيبة ماجد، منة شعبان، جنى خميس، ميرنا هشام، فريال أشرف، سلمى ياسر، نورسين محمد كمال، ريم أحمد سلامة، ياسمين نصر، علا متولي، وهدير أحمد“.

وترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتية في المغرب أمين حسين الزعبلاوي، ويتواجد مع البعثة الحكام الدوليين: “عماد عبد الفتاح، عصام علي صالح، أحمد صابر شاهين، محمود سمير، وهيثم فاروق".

بينما ضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “إسلام إبراهيم إداريًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا، وعبد الفتاح النجار مدير فني للكبار ومدرب الكوميتيه، وهاني شاكر مدرب كوميتيه بنات“.

بعد أحداث الشغب في بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية:تحقيقات في الكاراتية



أدان مجلس إدارة اتحاد الكاراتية برئاسة محمد الدهراوي حادثة الشغب التي شهدتها بطولة قطاعي الجيزة والقليوبية التي أقيمت بصالة إستاد القاهرة الدولي حيث أكد أنه جزء من نسيج أسرة الكاراتية المصري وبنيته الأساسية ولا يقبل تحت أي ظرف التجاوز والشغب والخروج عن الروح الرياضية من أي فرد أو جهة.



أكد الاتحاد في بيانه أنه جاري اجراء التحقيقات على أعلى مستوى مع المتسببين في تلك الحادثة الغريبة عن أسرة الكاراتية المصري، من خلال عمل تحقيقات واسعة مع المتسببين في تلك الواقعة ومشاهدة بعض الفيديوهات للكشف عن حقيقة تلك الملابسات، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات على أسرة الكاراتية بكل شفافية، ولن يدخر الاتحاد المصري للكاراتية أي جهد لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة أسرة الكاراتية المصري.



وواصل البيان، ويتعهد أمام الجميع ألا تمر تلك الواقعة مرور الكرام وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والشفافية وسيتم رصد النتائج وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الواقعة، ويأسف مجلس إدارة الاتحاد أن تشهد منافسات الكاراتية المحلية أحداث الشغب تلك خاصة في ظل النتائج العالمية الغير مسبوقة التي يحققها لاعبي منتخبنا القومي المصري في مختلف المحافل الدولية، وتنظيم الاتحاد للبطولات الدولية التي أشاد بها العالم.



واختتم البيان، يتعهد مجلس إدارة الاتحاد بالوقوف على مسافة واحدة بين جميع أطراف الواقعة وتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في تلك الحادثة المؤسفة حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا .