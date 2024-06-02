من بينها العرجاء والعمياء.. احذر هذه العيوب قبل شراء أضاحي العيد

تبقى أسابيع قليلة ويحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم بوقفة عرفات المباركة وقدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024 ميلاديا / 1445 هجريا مما يجعل الكثير من الناس تتساءل عن كيفية اختيار الأضحية وشروطها حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي محرمات يجب الابتعاد عنها وقت اختيار الاضاحي خلال عيد الأضحى المبارك لعام 2024/1445.

ومع اقتراب العيد تبدأ الأسواق بعرض المواشي للزبائن حتى يقدمون على شراء ما يحتاجوه للقيام بالذبح في عيد الأضحى المبارك وتعظيم شعيره من شعائر الإسلام وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين.

وقالت دار الإفتاء المصرية في منشور سابق لها أن الاضاحي لها شروط حتى تكون سليمة عند تقديمها لله عز وجل وهناك علامات إذا لاحظها الشخص عند الشراء ظهرت على الحيوان يجب الابتعاد عن شرائها تماما لضمان السلامة الصحية.

اجراءات يجب القيام بها عند شراء الاضاحي حتى يتم التأكد من سلامتها:

إجراء فحص ظاهرى:

يجب إجراء فحص ظاهري للتأكد من سلامة الأضحية وأنها متوافقة مع الشروط الشرعية الإسلامية من حيث السن والسلامة من العيوب وهي العور البين.

- ظهور العرج بشكل واضح.



- المرض البين.

- العمياء التى لا تبصر بعينيها.

- المصابة بعسر الولادة حتى يزول عنها الخطر.

- المصابة بأى جرح أو مرض.

- الملكومة أى التى تتناول طعام أكل فوق طاقته حتي يزول عنه الخطر.

- العاجزة عن المشي لعاهة.

- ذات القرون المكسورة.

- ذات القدم يجب المكسورة أو أحد أذنيها مجروحة.

- التاكد سلامة الجلد والفرو الخاص بالأضحية، ويجب أن تكون خالية من الأمراض الجلدية.

- معرفة أن العمر الملائم للذبح يتراوح بين 8 و12 شهرا.

- نشاط الحيوان:

يجب أن يكون الحيوان نشيطا لا الكسل وعدم الحركة يدلان على أن هذا الحيوان يعانى من مشاكل صحية لذلك يجب رؤيته وهو يتحرك بنشاط.

- شهية الحيوان:

يجب أن تكون شهية الحيوان مفتوحة لان الحيوان المريض تكون شهيته ضعيفة، او لا يقبل اساسا على الطعام.

- نظافة الحيوان من الافرازات:

يجب التأكد من ان الحيوان فمه خالي من الإفرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان.

-التنفس:

يجب أن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا بطيء ولا سريع.



- ملمسه ناعم ونظيف:

يجب أن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيف وليس باهت اللون.



- رأسه مرفوع لأعلى:

يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليا إلى الأرض والأرجل مستقيمة وقوية.



- عيونه لامعة:

يجب أن تكون عيون الحيوان لامعه وبراقة ولا يوجد بها اى اصفرار أو احمرار.



- امتلاءها اللحم:

يجب فحص الحيوان يدويا على كل من الرقبة، الظهر، الذيل أو اللية ومقدمة الصدر للتأكد من امتلائها باللحم وعدم وجود أي جروح أو دمامل وتورمات والضغط علي جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعى يكون غشا بالملح.



- رؤية الحيوان يمشي:

يجب رؤية الحيوان وهو يمشي على الأرض وعدم رفعه من قبل البائع من ناحية الأمام لأن ذلك يعطى انطباعًا خادعًا للمشترى بأن حالة الحيوان الجسمانية جيدة.