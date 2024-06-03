الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم 2024 وأبرز خدماته

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الموقع  الرسمي لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع  التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2024

يبحث بشكل كبير أولياء الأمور والطلاب يوميا عن الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على العديد من الخدمات المختلفة التي يقدمها الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

 

خدمات موقع وزارة التربية والتعليم

يقدم موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الخدمات للمواطنين ومن  ضمنها  التالى:

فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ حيث قررت وزارة التربية والتعليم، أن يبدأ التسجيل للعام الدراسي  الحالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥  للطلاب الجدد في الصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية واللغات بدايةً من شهر يونيو، وسيكون التقديم متاحًا عن طريق رابط إلكتروني ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن بوابة المعلومات الرسمية.

 

ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

 

شروط التقديم في المدارس الحكومية

وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط العمرية للمتقدمين للصف الأول الإبتدائي والتي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 9 سنوات مع استثناء يوم 1 أكتوبر 2024، حيث سيتم قبول الأطفال الأكبر سنًا بناءً على البيانات المتوفرة لدى كل إدارة تعليمية وسيتم اختيار الطلاب للانضمام إلى الصف الأول عبر نظام إلكتروني شامل.

رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

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خطوات التقديم في المدارس الحكومية

للتقديم في المدارس الحكومية، يجب زيارة المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن لولي الأمر استخدام حسابه أو إنشاء واحد جديد للمتابعة.

ويطلب من ولي الأمر إدخال البيانات الشخصية وكلمة السر للوصول إلى قسم الطلبات.
ويتم تحديد المدرسة ويكمل ولي الأمر عملية التسجيل بإدخال معلومات الطالب والوالدين والعنوان بدقة.

ويسجل ولي الأمر تفضيلاته للمدارس، مع مراعاة الأفضلية للمدارس الأقرب لمحل السكن.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات سنوات النقل 2024

وعقب إتمام عملية التسجيل يجب حفظ كافة البيانات المدخلة.

ويمكن لولي الأمر متابعة حالة القبول باستمرار من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية
طباعة الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي 2024-2025.

شهادة ميلاد الطالب مع نسخ منها.

صورة من بطاقة الهوية الشخصية لكل من الأب والأم (سارية).

8 صور شخصية للطالب بحجم 4x6.

وصل مياه أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة عقد إيجار موثق بتاريخ سابق للتأكد من عنوان الطالب.

ختم البطاقة الصحية للطالب مع إحضار الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطالب، بالإضافة إلى نسخة منها.

ويشترط حضور الأب والطفل بعد قبول الطالب لتقديم الأوراق للمدرسة، وفي حالة السفر يمكن للولاية التعليمية لوالدة الطفل تقديم الأوراق.

وفي حالة الطلاق، يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية للأم.

وفي حالة وفاة الأب، يجب تقديم شهادة الوفاة.

وحافظة بلاستيك لحفظ الوثائق.

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