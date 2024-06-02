الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصيف بيخبط على الباب".. الأرصاد: ارتفاع كبير فى درجات الحرارة غدًا مع نشاط للرياح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية" ETC"، مساء اليوم الأحد، إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة من اليوم وحتي يوم الأحد والسبت المقبلين، متابعًا: "الصيف بيخبط على الباب، ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدًا مع نشاط للرياح".

وأضاف أنه سيكون هناك نشاط للرياح مع استمرار الموجة الحارة جدًا لفترة طويلة، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أنها مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي وكمان بدايات الأسبوع المقبل بدرجات حرارة عالية بشكل كبير.

وأشار إلى أن ذلك نتيجة للكتل الهوائية بتكون قادمة من مناطق حارة شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا التي تساعد علي المزيد من ارتفاع درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

محمود القياتي الطقس Etc مصر جديدة إنجي أنور

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