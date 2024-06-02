الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرُ العملِ يشاركُ في الاجتماعِ التنسيقيِ للمجموعةِ العربيةِ في مؤتمرِ العملِ الدوليِ بجنيف

وزير العمل
وزير العمل

وزيرُ العملِ يشاركُ في الاجتماعِ التنسيقيِ للمجموعةِ العربيةِ في مؤتمرِ العملِ الدوليِ بجنيف شاركَ وزيرُ العملِ حسنْ شحاتة  مساءَ اليومِ الأحدُ، في فعالياتِ الاجتماعِ التنسيقيِ للمجموعةِ العربيةِ المشاركةِ في أعمالِ الدورةِ 112 لمؤتمرِ العملِ الدوليِ، التي تبدأُ فعالياتها صباحَ غدٍ الإثنينِ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف، بمشاركةِ 5000 مشاركٍ يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ منْ الحكوماتِ، وأصحابَ الأعمالِ، والعمالُ وذلكَ بمشاركةِ السفيرِ د. أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ، ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف، ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في " بعثةِ مصرَ " بجنيف، وممثلي أطرافُ العملِ الثلاثةِ العربِ..إذْ يترأسُ الوزيرُ شحاتة وفدُ مصرَ الثلاثيِ منْ " الحكومةِ وأصحابِ الأعمالِ والعمالِ " في هذا " المؤتمرِ الدوليِ " الذي يناقشُ مجموعةً منْ ملفاتِ وقضايا العملِ حولَ العالمِ.

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واتفقَ المجتمعونَ في هذا الاجتماعِ العربيِ التنسيقيِ السنويِ الذي دعا إليهِ السيدُ فايزْ المطيري المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ العربيةِ، على بعضِ الإجراءاتِ التنظيميةِ التي تخصُ رئاسةَ المجموعةِ العربيةِ في المؤتمرِ الدوليِ، وإلقاءُ كلمةٍ باسمها في الجلساتِ العامةِ، وكذلكَ تشكيلُ بعضِ اللجانِ الفنيةِ التنظيميةِ، ومنها لجنةُ التنسيقِ والصياغةِ، المنوطَ بها مراجعةُ الصيغةِ النهائيةِ للملاحظاتِ بشأنِ تقريرِ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ عنْ أوضاعِ العمالِ العربِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ، كما اتفقَ المشاركونَ في الاجتماعِ التنسيقيِ العربيِ على عقدِ ملتقى التضامنِ معَ عمالِ وشعبِ فلسطينَ، ولدعمِ صندوقِ التشغيلِ الفلسطينيِ،وذلكَ مساءَ يومِ الأربعاءِ منْ هذا الأسبوعِ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ..وكذلك التنسيق بشأن إنتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية..

يناقشَ المؤتمرُ الدولي، في دورتهِ رقمِ 112،داخلَ جلساتهِ، واجتماعاتُ لجانهِ الفنيةِ، تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، والذي يأتي بعنوانٍ: " عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ "، وكذلكَ تقريرُ " العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ "، ومناقشةُ موضوعاتٍ متخصصةٍ، مطروحةً في اللجانِ المنبثقةِ عنْ المؤتمرِ، ومنها لجانٌ: " اعتمادُ العضويةِ "، و" تطبيقُ المعاييرِ "، و" الماليةُ "، و" إصدارُ معيارٍ جديدٍ "، و" الشؤونُ العامةُ "، و" العملُ اللائقُ "، و" اقتصادُ الرعايةِ " وغيرها. يشار هنا إلى أنَ مؤتمرَ العملِ الدوليِ، تنظمهُ منظمةُ العملِ الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ في شهرِ يونيو منْ كلِ عامٍ، بحضورَ رؤساءِ دولٍ وحكوماتٍ، ووزراءُ معنيينَ، وممثلي أصحابُ العملِ والعمالِ، ومنظماتُ دوليةٌ، وحكوميةٌ، وعماليةٌ، يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ حولَ العالمِ.

وزير العمل العمل الدولي بجنيف الإجتماع التنسيقي أعمال الدورة 112 منظمة التجارة العالمية الأراضي العربية المحتلة

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