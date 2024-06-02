اتفاقية بين “حياة كريمة” وهيئة الشراء الموحد و"فايزر مصر" لتوفير أحدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الأكثر احتياجا

وقعت مؤسسة حياة كريمة وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية اتفاقية تعاون مشترك ثلاثية بهدف تعزيز التعاون المشترك لتوفير أحدث العلاجات المبتكرة للمواطنين الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقع البروتوكول عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، وذلك بمقر هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبمقتضى "الاتفاقيه الثلاثية" تتعاون مؤسسة حياة كريمة مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وشركة فايزر مصر في برنامج لتقديم دعم متكامل لتوفير أحدث العلاجات المبتكره في قرى حياة كريمة ولعلاج الحالات المرشحة من قبل مؤسسة حياة كريمة. ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على جهود الدولة المصرية وحرصها على توفير أحدث العلاجات والأدوية للمواطنين.

وقالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة": “نعدكم بالتركيز على مرضى الأورام غير القادرين على الوصول الى المستشفيات وهذا دورنا من خلال القطاع الطبي والميداني، ونستهدف الوصول للمرضى بمختلف الفئات العمرية في اقرب وابعد القرى في جميع محافظات مصر”.

من جانبه قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي واداره التكنولوجيا الطبية: "هدفنا الرئيسي بهيئة الشراء الموحد هو توفير كافة الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة من خلال اتاحة تلك المطالب لكافة المواطنين على اختلاف فئاتهم وتوزيعهم الجغرافي. ويأتي تعاوننا اليوم مع مؤسسة "حياة كريمة" وشركة فايزر تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية الطموحة في تطوير القطاع الصحي وضمان الوصول العادل لأحدث الأدوية للمرضى في مصر".

وقال باتريك فان ديرلو، المدير الاقليمي لمنطقه الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا بشركة فايزر: "حرصنا خلال تواجدنا في مصر لأكثر من 60 عامًا أن نتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المرضى وتوفير أحدث ابتكاراتنا في السوق المصري. ويأتي التعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي دليلًا على نجاح شراكاتنا في مصر وحرصنا على الاستمرار في تعزيز تواجدنا في السوق".

ومن ناحيته علق أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق قائلًا: نؤمن أن من حق كل مريض أن يكون له فرصة الحصول على الدواء ونهدف من خلال تعاوننا مع مؤسسة "حياة كريمة وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي إلى توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتمكين المواطنين الأكثر احتياجا وضمان حقهم في العيش الكريم ووصول أحدث ابتكاراتنا لهم بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية".