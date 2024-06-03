أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية: نفتخر بمجهودنا.. والامتحانات كانت بلا صعوبات

فرحة كبيرة وجهد توج بالنجاح والتوفيق لأوائل الشهاده الإعدادية بالإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

اعتمد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، النتيجة، بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي فمن بين عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104146 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالب وطالبة.

يوسف سمير: توقعت أن أكون من الأوائل

قال الطالب يوسف سمير عبد القادر، الأول مكرر على إدارة المنتزة أول التعليمية، في الشهاده الإعدادية: توقعت أن يكون اسمي من الأوائل، فالامتحانات كانت بسيطة وتخلو من أي صعوبة، إلا أن أصعب الامتحانات هو امتحان اللغة الإنجليزية.

وتابع، أنه اعتمد على النماذج الاسترشادية في المواد العلمية لتيسير الدراسة وتبسيط الأجزاء غير المفهومة والاستيعاب لانظمة الامتحانات، متمنيًا أن يبدأ دراسته الجامعية بداخل كلية الطب قسم الأطفال.

تسنيم عبد العال: فرحت أهلي

قال الطالبة تسنيم عبد العال، الأول مكرر ادارة شرق التعليمية: توقعت أن أصبح من الأوائل، وسعادتي مضاعفة بفرحة أهلي بنجاحي.

وتابعت الطالبة، أن الامتحان كانت بسيطة إلا مادة الهندسة الرياضية، والتي واجهت فيها بعض الصعوبات، ولكني نجحت في اجتياز الامتحانات دون الاستعانة بالدروس الخصوصية وفقط النماذج الاسترشادية وبنك المعرفة.

محمد عبدالحميد: نجحت بمجهودي

قال الطالب محمد عبد الحميد، الأول مكرر في إدارة المنتزة أول التعليمية، إنه لم يستعين بالدروس الخصوصية لمذاكرة مواده الدراسية وكان يعتمد على ذاته وبحضور الحصص المدرسية ليصبح من أوائل الشهاده الإعدادية.

تابع أن الامتحانات كانت خالية من الصعوبة إلا مادة اللغة العربية كانت أشد صعوبة بالنسبة له ولكنه في المجمل في مستوى الطالب المتوسط.

ولم يحدد الطالب أي الكليات الجامعية سيستقر اختياره ولكن ما قرره هو تحديد مسارة في الثانوية العامة لشعبة العلمي رياضة.

الطالب زياد أشرف: حلمي أدخل كلية الهندسة

يحلم الطالب زياد أشرف، الأول مكرر إدارة الجمرك التعليمية، أن يكون مسار تعلمه الجامعي في كلية الهندسة لاتقانه للمواد العلمية.

تابع أن الامتحان متوسط ويخلوا من الأسئلة الصعبه ولكن ما أثار قلقنا هي الأخطاء التي شكلها امتحان الجبر، غير ذلك فجميع امتحانات المواد الدراسية بسيطة وسهله بالنظام الاختياري.

روميساء أيمن: هجتهد لألتحق بكلية الطب قسم الجراحة

قالت الطالبة روميساء أيمن، الأولى مكرر في إدارة العامرية التعليمية، هجتهد لألتحق بكلية الطب قسم الجراحة وأكمل تفوقي الدراسي لأصير من أوائل الثانوية العامة.

وتابعت الطالبة: أصعب الامتحانات لمادة الإنجليزي وغير ذلك كان بسيط للغاية، فالدراسة لم تكن مكثفة طوال العام بساعات مطولة ولكن على الطالب التركيز الزائد قبل موعد الامتحانات بفترة مناسبة وسيستطيع اجتياز كافة الامتحانات بتفوق.