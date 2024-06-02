أستاذ علاقات دولية يوضح النقطة الجوهرية "الخلافية" بين حماس وإسرائيل

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة مثلت ضغطًا وحرجًا على حكومة نتنياهو.

وأضاف "فارس" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن إدارة بايدن استبقت الإعلان عن هذه المبادرة بشكل سريع وهذا سبب في الضغط على حكومة نتنياهو بالرغم من أنه في الأساس مقترح إسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا يعكس وجود أكثر من دائرة لصنع القرار داخل إسرائيل في ظل حالة من الانقسام الحاد؛ لأن إعلان بايدن موافقة فصيل على المقترح ورفض فصيل آخر يعد دليلًا على عدم وحدة القرار داخل إسرائيل.

وتابع: "كل هذه المعطيات تدفع باتجاه أننا قاب قوسين أو أدنى من استغلال تلك الفرصة والسعي لتنفيذ المرحلة الأولى من المقترح وتبادل بعض المحتجزين" موضحًا أن نقطة الخلاف الجوهرية بين إسرائيل وحماس هى أن حماس تريد وقف الحرب تمامًا، بينما إسرائيل تريد الاستمرار فيها.