الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضعف المياه عن قرية الحلابية وتوابعها ببني سويف وانقطاعها بالفشن وإهناسيا.. غدًا

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الأحد، ضعف المياه عن قرية الحلابية وتوابعها غدا الإثنين من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 8 مساء؛ لوجود أعمال التطهير الدورية بالخزان الأرضي لمحطة مياه الحلابية1 بمركز بني سويف وتوقفها.

وأهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة الفشن وتوابعها غدا الإثنين من الساعة 6 مساء حتي الساعة 8 مساء لمدة ساعتين، لاستكمال منظومة الحريق بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الفشن الجديدة "القضابي" بمركز الفشن.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، قطع المياه عن مركز إهناسيا ومطار دنديل، غدًا الإثنين لمدة ساعتين، اعتبارًا من 9 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، بسبب توقف محطة مياه معصرة نعسان القديمة لربط خط بمطار دنديل.

بني سويف الفشن اهناسيا مياه الشرب قطع مياه

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