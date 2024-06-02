خبير شؤون أمريكية: سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام أسلحتها اختبار لرد فعل موسكو

قال عاطف سعداوي، الخبير في الشؤون الامريكية، إن سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي اختبار لرد فعل موسكو.

وأضاف "سعداوي"، عبر مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القرار الذي أقدم عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء تحت ضغط وتأثير حلفاء الغربيين في أوروبا تحديدا من السماح باستخدام أسلحة أمريكية في الجيش الأكراني للدفاع عن خاركيف وصولا إلى العمق الروسي، مؤكدًا أنه قرار خطير.

وفيما يتعلق بعمر الأزمة الروسية الأكرانية التي مضى عليها أكثر من عامين، فالعالم تضرر بشكل كبير بسبب هذه المعركة، مؤكدًا أن القرار توقيته خطأ بسبب الإنتخابات الإمريكية.

ونوه، أنها المرة الأولى التي يتم السماح بإمكانية وصول الأسلحة الغربية والأمريكية تحديدًا إلى داخل العمق الروسي، مشيرا أن قرار بايدن راع اعتبارات كثيرة بما فيها الإعتبارات الداخلية الأمريكية.