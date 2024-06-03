رابط تقديم الصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للمدارس الحكومية 2024 - 2025

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 - 2025

بدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى طلبات التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الاطفال فى المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، وذلك منذ الأول من يونيو الحالى على ان تستمر تلقى طلبات ابتقديم حتى نهاية يونيو 2024 مع الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بـ تقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.

مواعيد تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة عن بظأ مرحلة التحويلات بين طلاب باقي الصفوف التعليمية في الأول من يوليو المقبل ولمدة شهر ونصف. وذلك عقب انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لتلقى طلبات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ورياض الأطفال لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024/2025

يتم التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي القادم 2024\2025، إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 ورياض الأطفال

تنمثل ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، فيما يلي:

1- يلتحق الأطفال ما بين من الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا على الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

2- يمكن قبول أطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال بشرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات في حال وجود أماكن شاغرة.

3- يجب كتابة الرغبات مع الالتزام بالمربع السكني للمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء من هذا الموعد ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني.

4- لا يعتبر التسجيل الإلكتروني قبولا للطفل ولكن القبول الحقيقي يكون بعد إعلان نتائج التنسيق وتقديم الملف الورقي ومراجعته بالمدرسة وسداد المصروفات.

5- على ولى الأمر متابعة قبول الطفل من عدمه مع كتابة إقرار بذلك عند تقديمه الملف الورقي بالمدرسة مع إدارة المدرسة المتقدم إليها ويكون حساب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر 2024.

6- يتم فتح باب التقدم بالملف الورقي للجان المشكلة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو وفق الترتيب على الموقع الإلكتروني ويتم اصطحاب الطفل عند تقديم الأوراق وذلك لعقد مقابلة له.

الأوراق المطلوبة في التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة

شهادة ميلاد الطفل «المميكنة كمبيوتر» والشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر على أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها وصور فوتوغرافية حديثة للطفل.

ما يثبت محل الإقامة (إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد إيجار موثق من عام سابق).