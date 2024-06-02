مجلس جامعة الوادى الجديد يكرم طالبا في كلية التربية

كرم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، الطالب يوسف إسماعيل يوسف الطالب بكلية التربية خلال انعقاد مجلس الجامعة لشهر مايو، بحضور أعضاء المجلس.

وكان الطالب قد عثر على مبلغ مالى كبير ونجح في توصيله إلى صاحبه، ورفض الحصول على مكافأة من صاحب المال.

فيما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بأمانة الطالب، متمنيا أن يكون الأخير قدوة ومثال يُحتذى به بين أقرانه من الشباب.

ومن جهته، أعرب الطالب يوسف إسماعيل عن سعادته بهذه التكريم الذي حظى به من قِبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى ومجلس الجامعة.

العثور على 36 ألف جنيه

وقال يوسف إسماعيل ٢٣ عاما، أحد أبناء مركز الخارجة بالوادي الجديد، إنني كنت فى طريقي بالقرب من مستودع الأنابيب بإحدى شوارع الخارجة، أثناء ذهاب لمنزلي، عثرت على مبلغ 36 ألف جنيه كانت ملفوفة في كيس أسود على الطريق، وهو ما أثار فضولي، وبعد أن التقطه من على الأرض وفتحته وجدت المبلغ المالي، وعلى الفور قررت أن أبحث عن صاحب هذا المال فى أسرع وقت، وبدأت أتحرك للبحث عن أصحاب هذه الأموال عن طريق النشر على صفحات السوشيال ميديا فهي الأسرع.

وأضاف يوسف، في حديثه لـ"الدستور" أنه تلقى مكالمة من صاحب المبلغ بعد يومين من فقدانه، واتفقا على مكان يلتقيان فيه ليستدل على المبلغ ويسلمه له في حضور صديقه خيري طليب، وجرى تسليم المبلغ لصاحبه بعد معرفة المبلغ بالكامل وتحديد بياناته ودلائله، وكانت المفاجأة أن صاحب المبلغ كان ينوي إجراء عملية قلب مفتوح لزوجته المريضة خلال أيام.

وتابع يوسف، أن صاحب المال عرض عليه مبلغ منه لأمانته وشهامته في استرجاع المبلغ بالكامل إلا أن الشاب يوسف رفض قطعيا الحصول على أي مبلغ مهما كانت قيمته، قائلا: "النهاردة عندك بكرة عندي وربنا أكيد هيعوضني الأفضل".