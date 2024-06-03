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محمد الباز

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 3-6-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المواطنين في الساعات الصباحية على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 3-6-2024 عبر جوجل، تقربًا من الله عز وجل أملًا في أن يستجيب لهم الله الدعاء.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 3-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الإثنين 3-6-2024.

دعاء الفجر مكتوب

يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

أذكار الصباح اليوم

أصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمـدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قديــر، رَبِّ أسْأَلُكَ خَيرَ ما في هذا اليوم وَخَيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَســـوءِ الْكِبَر، رَبِّ أَعـــوذُ بِكَ مِنْ عَذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

اللّهُـــــمَّ بِكَ أَصْــبَــحْنا وَبِكَ أَمْسَـينـــا، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور.

اللّهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـــدِكَ ما اسْتَـــطَعْت، أَعــــوذُ بِكَ مِنْ شَـــرِّ ما صَنَعْت، أَبــــوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِــــــــكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

دعاء للمتوفين

اللهم اني اسالك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي واليك المصير.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

دعاء ختم القرآن

اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إمامًا ونورًا وهدى ورحمة.. اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يا رب العالمين.

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دعاء دخول المسجد

ودعاء دخول المسجد حصن المسلم عَنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

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