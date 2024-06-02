مصنع "ديتكو".. بدأ في 2020 ويصدر منتج بجودة عالية يشرّف اسم مصر

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الإعلامي أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، مصنع “ديتكو” للمنتجات الغذائية.

وقال"داود": مصنع “ديتكو” بدأ في ٢٠٢٠ لكنه قدر يصنع ويصدر منتج بجودة عالية يشرّف إسم مصر".

وأضاف:" المصنع بيقدم منتجات الصلصات والصوصات والمربه بأسماء عالمية،، والبداية الحقيقية للمصنع كانت مع أولى 20 20 البداية تنمصنع مصنع هنا على 10.000 متر مربع بثلاث خطوط انتاج واليوم أصبح تسع خطوط انتاج".

وتابع:" بنقدم10 منتجات حاليا ومنتجاتنا 95% من مكون محلي".