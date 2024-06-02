الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصنع "ديتكو".. بدأ في 2020 ويصدر منتج بجودة عالية يشرّف اسم مصر

جريدة الدستور

استعرض برنامج "الكونتينر"، مع الإعلامي أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، مصنع “ديتكو” للمنتجات الغذائية.

وقال"داود": مصنع “ديتكو” بدأ في ٢٠٢٠ لكنه قدر يصنع ويصدر منتج بجودة عالية يشرّف إسم مصر".

وأضاف:" المصنع بيقدم منتجات الصلصات والصوصات والمربه بأسماء عالمية،، والبداية الحقيقية للمصنع كانت مع أولى 20 20 البداية تنمصنع مصنع هنا على 10.000 متر مربع بثلاث خطوط انتاج واليوم أصبح تسع خطوط انتاج".

وتابع:" بنقدم10 منتجات حاليا ومنتجاتنا  95% من مكون محلي".

الكونتينر “ديتكو”

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)