الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشارة السابقة لأوباما: على إدارة بايدن اتخاذ خطوات جدية للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب

لوري واتكينز
لوري واتكينز

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إنه على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ خطوات جدية من أجل الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته للقبول بمقترحاته بشأن وقف العدوان على غزة، وإنهاء كل العدائيات بشكل فوري، وعدم الانخراط في أي مزيد من العمليات العسكرية أو الاستمرار قدما في الهجمات.

وأضافت "واتكينز"، خلال مداخلة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القضايا سياسية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، وأيضا تتعلق بالانتخابات الأمريكية، وهناك الكثير من الصعوبات -خلال هذا العام- الانتخابي، وهناك بعض العمليات التي بدأت -بالفعل- وقد رأينا الحركات الطلابية الذين يحتجون داخل الحرم الجامعي في كثير من الجامعات الأمريكية.

وتابعت: "بدأنا نرى أصوات الطلاب في المدارس والجامعات، وبالتالي هذه مشكلة داخلية حقيقية لجو بايدن، ليس فقط للأجيال الجديدة، ولكن حتى تؤثر على بعض القضايا المختلفة وعلى الديمقراطيون بشكل عام، وأيضا هناك الكثير من الخطوط الحمراء التي وضعها بايدن في الحسبان".

المستشارة السابقة لأوباما نتنياهو الحرب الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية الرئيس الامريكي لوري واتكينز

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