معلومات مهمة عن مخاطر السمنة.. اعرفها

تعتبر السمنة حالة خطيرة يمكن أن تسبب العديد من الأمراض والحالات القاتلة الأخرى، حيث تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وتوقف التنفس أثناء النوم ومشاكل في المفاصل وغيرها من الحالات عندما يحافظ الشخص على وزن غير صحي ، وبالتالي، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها حل مشاكل السمنة بسرعة وفعالية تحسين الحياة.

وفق لموقع hindustantimes قال المختصون إن جراحة السمنة، التي يشار إليها عادةً بجراحة إنقاص الوزن، تقدم تقدمًا مهمًا لأولئك الذين يعانون من السمنة، قبل اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في جراحة فقدان الوزن، هناك بعض الأشياء التي يجب على المرضى مناقشتها مع طبيبهم.

وتشمل جراحة السمنة بعض التقنيات، مثل تكميم المعدة، وكل صنف له فوائد ومخاطر ومعايير الأهلية. سيقوم الطبيب بفحص التاريخ الطبي للمريض، والحالة الصحية الحالية، وأهداف فقدان الوزن لتحديد مسار العمل الأفضل للشخص. إن اتخاذ قرار مستنير يتطلب فهم الاختلافات بين هذه العمليات ونتائجها المحتملة.

مثل أي إجراء، هناك مخاطر تتعلق بجراحة السمنة والتي تتغير بناءً على حالة المريض المحددة. من ناحية أخرى، عندما يقرر الشخص إجراء جراحة لعلاج البدانة، فإن المزايا المحتملة يمكن أن تحسن صحته بشكل كبير. إن السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل الصحية في العالم، وعلاجها يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحسين الصحة العامة.

يمكن الوقاية من الحالات التالية أو علاجها عن طريق جراحة السمنة

مرض السكري من النوع 2

ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

مستويات غير صحية من الكولسترول

صعوبة التنفس أثناء النوم

عدم القدرة على التبول

ألم في المفاصل أو أجزاء أخرى من الجسم

العقم و PCOD عند الإناث

كم من الوقت يجب أن يستغرق فقدان كل الوزن؟

في حين أن بعض الناس يفقدون الوزن بسرعة بعد الجراحة، فإن آخرين قد يفقدونه تدريجيا. يمكن لمعظم المرضى أن يتوقعوا تحقيق الحد الأقصى من فقدان الوزن بعد 12 إلى 15 شهرًا من الجراحة، ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن فقدان الوزن ليس سوى جزء واحد من العملية الكلية، إن الحفاظ على فقدان الوزن والعيش بأسلوب حياة صحي على المدى الطويل لهما نفس القدر من الأهمية، غالبًا ما يُطلب من المرضى الحفاظ على نظامهم الغذائي ونشاطهم البدني بعد الجراحة إلى أجل غير مسمى للحفاظ على فقدان الوزن والبقاء في صحة مثالية.