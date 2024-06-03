اعترافات المتهم بالتعدى على طليق شقيقته بآله حادة بسبب خلافات قائمة المنقولات

أقر المتهم بالتعدي على طليق شقيقته بآله حادة بمنطقة المرج بارتكابه الواقعة، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لرفضه إعطاء شقيقته منقولاتها.

وأضاف المتهم أن شقيقته مازالت عروسا ومر على زواجها فقط 3 أشهر، واكتشفت سريعا خيانة زوجها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما واجهته تعدى عليها باستخدام الحزام وطردها من منزل الزوجية، حاول إرجاعها كثيرا لكن والدها رفض وطلب منه الطلاق وديا، وبالفعل تم الطلاق وتفاجئت برفضه تسليمها قائمة منقولاتها فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بضربه بآله حادة.

وأمرت نيابة المرج بإحالة المتهم للمحاكمة لاتهامه بالتعدى على طليق شقيقته بآله حادة، للمحاكمة الجنائية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول أحد الأشخاص وبه كسر حاد في الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.