الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمة الحريديم.. إسرائيل تعاني من مشكلة كبرى وحكومة نتنياهو في أضعف حالاتها

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن حكومة نتنياهو تواجه الآن ضغوطًا كبيرة، مؤكدًا أنها في أضعف وأقل مستويات الدعم لها بسبب المشكلات الداخلية الكثيرة.

وأضاف "فارس" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن المشكلة الكبرى في إسرائيل هي الحريديم الذين يمثلون من 17 إلى 20% من قوام المجتمع الإسرائيلي ومن المتوقع زيادة تلك النسبة لتصل إلى 37% خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "هذا رقم كبير جدًا لأن تلك النسبة تمثل عبئًا ثقيلًا جدًا على الموازنة العامة داخل إسرائيل؛ لأنهم لا يعملون لكن يقومون بالمهام الدينية فقط والحكومة هي المسئولة مسئولية كاملة عن الصرف عليهم وتعليمهم وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي".

كما أشار إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها إسرائيل جرّاء الحرب وصل إلى 57 مليار دولار بالإضافة إلى هجرة عكسية وتوقف الكثير من القطاعات عن العمل بسبب استمرار الحرب لمدة كبيرة.

إسرائيل نتنياهو حكومة نتنياهو الحريديم مشكلة الحريديم الحياة اليوم

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