5 معلومات لا تعرفها عن مبابي قبل محطة ريال مدريد

بات النجم الفرنسي كيليان مبابي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، حيث تبقى أيام قليلة على الإعلان عن الصفقة.

انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان نهاية يونيو الجاري على أعتاب الانتقال بشكل رسمي إلى ريال مدريد بعد تتويج الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه.

ويستعرض "الدستور" عدة معلومات بشأن كيليان مبابي قبل بداية رحلته مع ريال مدريد الإسباني.

مكان النشأة

وُلد مبابي في ضواحي باريس وتحديدًا في ضاحية "بوندي" عام 1998 بعد أشهر قليلة من تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم للمرة الأولى.

بدأ مباراة كرة القدم في فريق إيه إس بوندي وهو أول نادٍ للهواة يلعب فيه مبابي قبل الاحتراف، وكان زميله ويليام ساليبا مدافع فريق أرسنال الإنجليزي الحالي والذي كان زميله في المدرسة أيضًا.

شقيق مبابي بالتبني

احتضنت عائلة مبابي طفل صغير يُدعى "جيريس كيمبو إيكوكو" عندما كان في التاسعة من عمره وكان قد تم اختياره من قبل الأكاديمية الوطنية للاتحاد الفرنسي قبل أن يلعب بشكل احترافي مع فريق رين الفرنسي ويشق طريقه للملاعب.

إيكوكو كان هو النموذج والمثل الأعلى لمبابي في صغره وكان سببًا في ممارسته كرة القدم.

والد مبابي

ويلفريد والد مبابي كان لاعبًا وبعد الاعتزال صار مدربًا وهو أول من تولى تدريب ساليبا وكيليان في ضاحية بوندي.

وكان يقوم بتطوير إمكانياته الفنية من خلال وضعه في مواجهة أشخاص حجمهم ضعف حجمه.

هدية مجانية

منحته شركة "نايكي" حذاءً مجانيًا عندما كان عمره 10 سنوات، وبعد أن صار عمره 14 عامًا انتقل إلى نادي موناكو الفرنسي في يوليو 2013.

تأثير والدته

لوالدته صاحبة الأصول الجزائرية فايز العماري تأثير كبير للغاية عليه، خاصةً عندما تم الهجوم عليه ووصفه بـ "المغرور" وأنه لديه "جنون العظمة"، وهو ما جعل والدته وأفراد عائلته يتدخلون إذا ظهر عليه علامات الافتخار بالنفس.

وذكرت شبكة "بي بي سي" في وقت سابق، أن والدة مبابي طلبت منه ذات مرة ارتداء ملابس مضيئة في المدرسة لمدة أسبوع كامل عندما سمعت أنه ينتقد مظهر زميل له في المدرسة.

اقرأ أيضا.. موعد تقديم ريال مدريد لـ كيليان مبابى