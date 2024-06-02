متحدث "الوزراء" يكشف خطة الحكومة لسد عجز المعلمين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شهد استعراضًا لكافة جهود وزارة التعليم في سد عجز المعلمين من خلال العديد من الإجراءات.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نتحدث عن تعيين 30 ألف معلم بصورة سنوية لمدة 5 سنوات".

كما أشار إلى أن الاجتماع شهد متابعة تعيين الدفعات الأولى والثانية والإجراءات المرتبطة في تعيين الدفعة الثالثة.

وأكد، أن هناك أيضًا العديد من الجهود لسد العجز المعلمين من خلال تعيين معلمين بالحصة، وجزء من عملية سد الفجوة ستعتمد على التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي للاعتماد على طلاب الخدمة العامة.