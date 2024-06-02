ديفيد بيكهام في مهمة ملكية بأوامر "تشارلز الثالث".. ما القصة؟

أعلن الملك تشارلز عن تعيين النجم السابق لكرة القدم، ديفيد بيكهام، في منصب سفير لمؤسسة الملك الخيرية. تأسست المؤسسة من قبل الملك تشارلز نفسه عام 1990، حيث تهدف إلى تعزيز مجتمعات مترابطة ومستدامة.

زار بيكهام الملك تشارلز في حدائق هايغروف في غلوسيسترشاير الشهر الماضي، ليتعرف على أنشطة وبرامج المؤسسة الخيرية.

وفي بيان صحفي، أعرب بيكهام عن حماسه للعمل مع المؤسسة ودعم جهودها في تعزيز الوعي بأهمية البرامج التعليمية ودعم الشباب لتحقيق طموحاتهم.

وأكد بيكهام على أهمية البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة لآلاف الطلاب سنويًا، إضافة إلى جهودها في تعزيز الصحة والرفاهية للمجتمعات. وأضاف أنه يتطلع بشكل خاص إلى دعم هذه البرامج وضمان حصول الشباب على فرص أكبر للنمو والتطور.

يُذكر أن المؤسسة الخيرية للملك تقدم دورات تعليمية للطلاب وبرامج صحية لآلاف الأشخاص سنويًا، بالإضافة إلى دعم مشاريع التجديد في أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.

خلال زيارته لحدائق هايغروف، التقى بيكهام بالطلاب الذين يشاركون في برامج تعليمية مقدمة من المؤسسة، وتبادل الحديث معهم حول تجاربهم وطموحاتهم.

يُشار إلى أن ديفيد بيكهام معروف بعلاقته بالعائلة المالكة البريطانية، حيث شارك في عدة مناسبات ملكية، بما في ذلك حفلات الزفاف الملكية وحفل توزيع جوائز Earthshot البيئية المرموقة.