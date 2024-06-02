بعد شائعات مرضه.. جورج وسوف يستعد لإحياء حفل غنائي بدبي

يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 من شهر يونيو الجاري، في امارة دبي وذلك بعد الشائعات التي تعرض لها الساعات الماضية بتعرضه لوعكة صحية إصابته بنزيف حاد في الأنف.

وطرحت الجهة المنظمة لحفل “ابو وديع” جورج وسوف أسعار التذاكر للجمهور التي انقسمت لعدة فئات على النحو التالي:

الأولى 55.26 دولار أمريكي.

الثانية 83.60 دولار أمريكي.

الثالثة 111.93 دولار أمريكي.

الرابعة 196.95 دولار أمريكي.

الخامسة 276.29 دولار أمريكي.

السادسة 495.91 دولار أمريكي.

وتعرض جورج لأزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى وأجرى عملية جراحية دقيقة، و غادر بعد أيام قليلة المستشفى، وذلك بعد أن أصيب بنزيف حاد فى الأنف بسبب ارتفاع فى ضغط الدم، وذلك طبقا لما أعلنته بعض الصحف اللبنانية.

وطرح جورج وسوف أحدث أغانيه بعنوان “نجم عالي”، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

وتخطت أغنية “نص عمري” للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.