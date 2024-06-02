الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول رد من الحكومة بشأن مقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أول رد من الحكومة على مقترح زيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الأمر لم يطرح في مجلس الوزراء، ولكنه ربما يطرح وأي قرارات من الممكن اتخاذها يتم دراستها جيدا ومراعاة محدودي الدخل.
وتابع: "هذا الأمر لم يطرح في مجلس الوزراء، ولم يصدر أي قرار في هذا الصدد، وفي حالة دراسته واتخاذ قرارات بشأنه يتم إعلانه بشكل واضح".

وأوضح أن كافة الاجتماعات التي حضرها لم يصدر قرار بشأن تغيير في أسعار السكر على بطاقة التموين، مشيرا إلى أن هناك دراسة تجرى فقط على ذلك القرار وفق عدد من المتغيرات أبرزها محدودو الدخل.

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