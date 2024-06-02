الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "الوزراء" يكشف تفاصيل مقترح تطوير الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار الحرص على تطوير العملية التعليمية وخاصة مرحلة الثانوية العامة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الهدف هو تحقيق النفع العام للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، وربط العملية التعليمية بسوق العمل والتنافسية الدولية.

وتابع: "المقترح يسعى لاستكمال مسيرة التطوير التي شملت كل مراحل العملية التعليمية والتي بدأت من 2017 من خلال تطوير المرحلة الابتدائية" موضحًا أن المقترح الحالي يستهدف الاستفادة من مناهج النيل المصرية ذات الطبيعة العالمية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلًا من الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا.

واستكمل: "في الوقت نفسه يتيح مزيدًا من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة، وإتاحة مناهج مواكبة للعصر، تتضمن استعراضًا للعديد من القضايا المتعددة مثل التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، والتنوع الحيوي، وغير ذلك من الموضوعات التي تواكب متطلبات الحياة اليومية ومواكبة التطورات من حولنا" مشيرًا إلى أنه سيتم طرح المقترح في الحوار الوطني وسيكون هناك حوار مجتمعي.

الثانوية العامة تطوير الثانوية العامة متحدث الوزراء الحياة اليوم الحياة

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