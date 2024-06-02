منطقة دير جبل الطير تستعد لاستقبال عشرات الآلاف للاحتفال بمولد العذراء.. الخميس

تستعد منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا يوم الخميس المقبل 6 يونيو؛ لاستقبال عشرات الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات مصر ودول العالم من المسلمين والمسيحيين للاحتفالات بمولد السيدة العذراء حيث تعد هذه المنطقة إحدي النقاط في رحلة العائلة المقدسة بمصر.

ويقع دير السيدة العذراء في الجانب الغربي من قرية جبل الطير بمركز سمالوط بمحافظة المنيا فوق الجبل شرق النيل، وقد قامت الملكة هيلانه أم الامبراطور قسطنطين ببناء الكنيسة الأثرية بداخل الدير عام 328م، والكنيسة منحوته في الصخر. وقد تم حفر المعمودية في منتصف بدن العمود بالجهة الجنوبية للصحن، ويقع اللقان اتجاه الباب الغربي في منتصف ارضية الصحن ويغطية باب خشبي اما الهيكل فهو عبارة عن حجرة منحوته في الصخر وبها المذبح، ويوجد بجوار المذبح غرفتان جانبيتان. وتعتبر المغارة هي المكان الذي أقامت به العائلة المقدسة أثناء رحلتهم في مصر لمدة ثلاثة أيام، وهي ملاصقة للهيكل من الناحية القبلية، وكانت تلك المغارة غير معروفة في الثلاثة قرون الأولى إلى أن حضرت الملكة هيلانه بعد أن تم أكتشاف الصليب المقدس. وبعد اداراجها من قبل بابا الفاتيكان فى رحلات الحج ضمن 25نقطة على مستوى الجمهورية.

وشهدت منطقة دير جبل الطير بالمنيا أعمال تطوير وترميم بعد قيام الفاتيكان بأعتمادها ضمن رحلة الحج العالمية حيث تضمنت أعمال التطوير الذي قامت به وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية نمهيد للطرق بطول كيلو متر وترميم صحن الكنيسة الأثرية وساحة مدخل الدير والمتمثلة في رصف وتطوير مداخل الكنيسة ودهان واجهات المقابر علي يمين ويسار الكنيسة بجانب أعمال التشجير والبوابات علي مداخل الطريق المؤدي للدير كما تم تجديد الأستراحة السياحية.

وتعد الاحتفالات بمولد السيدة العذراء من الأحتفالات السنوية حيث تشهد المنطقة زيارة ما يقرب من مليوني مواطن من داخل وخارج مصر كما يقوم الباعة بحجز أماكنهم لبيع الحلوي والحمص والفول السوداني والألعاب وغيرها حيث يعد موسم للبائعين لبيع بضاعتهم والتي يقبل عليها زائري ورواد المنطقة.

ومن جانبها أستعدت محافظة المنيا للأحتفال بمولد السيدة العذراء من خلال توفير الخدمات الرئيسية حيث تقوم مديرية التموين بتوفير الخبز بينما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير الأطقم البيطرية وتجهيز المجزر الحكومي لاستقبال الذبائح والنذور، كما تقوم باقي الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة الخدمات طوال فترة الأحتفالات وحتي الليلة الختامية.

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