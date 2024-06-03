سيدة تخلع زوجها والسبب "أخوه اللى ماسك مصروف البيت"

"أخوه اللى ماسك مصروف البيت وبيذلني أنا وبنتي" بهذه الكلمات بدأت بها لبني.ا دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها في دعوى تحمل رقم 3739 لسنة 2024.

وقالت لبني في دعواها: مر على زواجنا أربع سنوات تقريبا، ومنذ زواجنا وزوجي يعمل خارج مصر، وأنا أعيش مع أهله بالمنزل وغير مسموح لي الإقامة في شقتي إلا أثناء إجازة زوجي فقط فمجبره على الإقامة معهم بنفس الشقة.

وتابعت لبني: تحولت سريعا من عروس لن تفرح بشقتها وحياتها إلى خادمة له وكل أفراد عائلته، ومررت بفترة حمل صعبة للغاية وبرغم ذلك كنت أخدمهم ليلا ونهارا.

وأضافت: فمنذ سفر زوجى وهو يرسل لشقيقه كل مصروفات المنزل وهو المسؤول عن كل احتياجاتنا من الألف للياء لكن بعد زواجه واستقلاله بشقته مع زوجته تغيرت معاملته معي، وبكل مرة أطلب منه أموالا لشراء متطلبات لي ولابنتي يرفض ويتحجج بأنها أنفقت على المنزل، في حين أنه يحضر لزوجته كل ما تشتهي الأنفس.

وأخيرا: تشاجرت مع زوجي مشاجرة كبيرة وطلبت منه إرسال مصروف شهرى خاص لي ولابنتنا بعيدا عن مصاريف المنزل كما طلبت منه السماح لي بالإقامة في شقتي لعدم ارتياحي معهم في الشقة بجانب أني ملزمة بكل شيء في المنزل وكأنه فرض علي.

وبعد مشاحنات ومشاجرات نشبت بيني وبين أهله لإصراري على الإقامة في شقتي تفاجأت باتصال من زوجي يطلب مني ترك المنزل والذهاب لمنزل أهلي، لن أتحمل طرده لي ورفضت العودة له إلا إذا قرر العودة والاستقرار بمصر ومنذ سنة تقريبا ونحن بهذا الوضع.