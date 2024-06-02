أحمد الفيشاوي عن "بنقدر ظروفك": "لسه في السينمات وبيجيب إيرادات"

أعرب أحمد الفيشاوي عن سعادته بتحقيق فيلمه الأخير “بنقدر ظروفك” نجاخ بشباك التذاكر رغم ايراداته الضعيفة منذ طرحه بدور العرض خلال الفترة الماضية، وتشاركه البطولة الفنانة مي سليم.

وشارك الفيشاوي مقطع فيديو له رفقة مي سليم من داخل سيارته الفارهه اثناء ذهابه للعرض الخاص للفيلم عبر حسابه الرسمي على انسترجان، وعلق قائلاً:“الحمد لله لسه في السينمات وبيجيب ايرادات، فيلك بنقظر ظروفك”.

https://www.instagram.com/reel/C7uKQE8IE_A/?igsh=OTNqZzhmd2xpeG9o

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، ويحاولان التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل صمود حبهما، فيقومان بفتح مشروع لمساعدة الأهالي على شراء الأشياء بأقل الكميات، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.