الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3-6-2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون مع بداية الساعات المبكرة على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3-6-2024 في محافظات مصر عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3-6-2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 3 يونيو 2024.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:10 صباحًا.

موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة العصر 29: 4 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 7:53 مساءً.

موعد صلاة العشاء اليوم 9:24 مساءً.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:09 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:58 ظهرًا.

موعد صلاة العصر اليوم 4:36 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 7:59 مساءً.

موعد صلاة العشاء 9:33 مساءً.

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:03 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 12:49 ظهرًا.
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4:26 عصرًا.

موعد صلاة المغرب 7:50 مساءً.

موعد صلاة العشاء 9:22 مساءً.

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مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الاثنين

وقت صلاة الفجر 4:06 صباحًا.
وقت صلاة الظهر 12:41 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:11 عصرًا.
وقت صلاة المغرب 7:36 مساءً.
وقت صلاة العشاء 9:03 مساءً.

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وقت صلاة الفجر 4:22 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:47 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 10: 4 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 7:36 مساءً.
موعد صلاة العشاء 9:00 مساءً.

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