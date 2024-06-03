مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3-6-2024 فى محافظات مصر
يحرص المسلمون مع بداية الساعات المبكرة على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3-6-2024 في محافظات مصر عبر جوجل، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيحة.
مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3-6-2024 في محافظات مصر
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 3 يونيو 2024.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:10 صباحًا.
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:53 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 29: 4 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 7:53 مساءً.
موعد صلاة العشاء اليوم 9:24 مساءً.
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم الإثنين 4:09 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:58 ظهرًا.
موعد صلاة العصر اليوم 4:36 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 7:59 مساءً.
موعد صلاة العشاء 9:33 مساءً.
مواعيد الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:03 صباحًا.
موعد صلاة الظهر 12:49 ظهرًا.
موعد صلاة العصر اليوم الإثنين 4:26 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 7:50 مساءً.
موعد صلاة العشاء 9:22 مساءً.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ اليوم الاثنين
وقت صلاة الفجر 4:06 صباحًا.
وقت صلاة الظهر 12:41 ظهرًا.
موعد صلاة العصر 4:11 عصرًا.
وقت صلاة المغرب 7:36 مساءً.
وقت صلاة العشاء 9:03 مساءً.
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موعد صلاة العصر 10: 4 عصرًا.
موعد صلاة المغرب 7:36 مساءً.
موعد صلاة العشاء 9:00 مساءً.