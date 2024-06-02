الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالية من العيوب.. الشروط الواجب توافرها في الأضاحي

الأضحية
الأضحية

تبقى أسابيع قليلة ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بوقفة عرفات المباركة وقدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2024 ميلاديا / 1445 هجريا مما يجعل الكثير من الناس تتساءل عن كيفية اختيار الأضحية وشروطها حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

ما هي الأضحية؟

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي كيفية اختيار الأضاحي التي سوف يتم التضحية بها خلال عيد الأضحى المبارك لعام 2024/1445.

يعتبر تقديم الأضاحي أحد أهم الشعائر الإسلامية التي يقوم بها المسلمين كتعظيم لأيام عيد الأضحى المبارك، كسنة نبوية مؤكدة، يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها إن كان غير مقتدر.

والأضاحي هي ما يقدمه المسلمين ويذبحوه تقرُباً لله عز وجل، وهي كل ما يحلّ للمُسلم أكله من بهائم  من ابقار وغنم وإبل وماعز، ويذبح المسلمين جميع أشكال البهائم المحللة وِفقاً لمقدرة كل منهم، ويتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين و الأقارب والأصدقاء.

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شروط الأضاحي

شروط الأضاحي السليمة التي يجب توافرها:

اشترط الإسلام أن تكون الأُضحية من أنواع مُحددة من الأنعام، وهي الإبل والماعز والبقر والغنم من الضأن، فلا تصح الأُضحية بأي نوع آخر من الحيوانات.

كذلك من الشروط التي اشترطها الإسلام هي عمر الأُضحية، ويكون كالآتي: 

الإبل لا تقل عن عمرها خمس سنوات.

الماعز لا يقل عمره عن سنة.

البقر لا يقل عمره عن سنتين.

اللحم الضأن سواء الخروف أو الجدي  لا يقل عمره عن سنة.

وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الأضاحي حتى تكون الأضحية التي يتم تقديمها لله سليمة:

أولا:
التوجه إلى شراء الاضاحي من أماكن موثوق منها أو مراكز البيع الحكومية أو الجمعيات الاستهلاكية.

ثانيا:
يجب فحص الشكل الخارجي للأضحية مع التأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جروح بالجسم، وكذلك عدم وجود طفيليات بالفروة.

ثالثا:
القيام باختيار حيوان نشيط الحركة وتجنب شراء حيوان خامل أو راقد.

رابعا:
يجب ملاحظة حركة الحيوان الذي سيتم شراءه والتأكد من أن قوائمه سليمة ولا يوجد بها أي عرج ظاهر.

خامسا:
يجب ألا يكون هناك إفرازات تخرج من فم الحيوان أو أنفه مع خلو لسانه من التقرحات.

سادسا:
يجب فحص العينين جيدًا بحيث تكونان لامعتين نظيفتين، وليس بهما إفرازات أو احمرار أو دموع كثيرة.

سابعًا:
عند شراء خروف يجب فحص الصوف بحيث يكون ملمسه ناعم ونظيف وعند محاولة انتزاعه لا يخرج بسهولة في يديك.

ثامنًا:
يجب الضغط على جانبي بطن الحيوان لمعرفة امتلاء كرشه من عدمه لأنه قد يكون الامتلاء ناجمًا عن غش بالملح.

 

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في الشخص المسلم الذي يقوم بالتضحية وهي:

أولاً: 
من أهم الشروط هي الإسلام والعقل، أن يرتضي الرجل الإسلام ديناً ويكون قلبه خاشعاً بالإيمان لله وحده فيستخلص نية الأُضحية للتقرب من الله عز وجل، ولا يكلف غير المسلم بالأُضحية، ولا غير العاقل.

ثانياً: 
ألا يكون المسلم مسلوباً حريته.

ثالثاً: 
أن يكون المُسلم قادر ماديَّاً لتحمل ثمن ذبح الأضحية، فلا يكلف بها غير المقتدر ماديا وأن يمتلك الأُضحية بمال حلال بطريقة شرعية.

رابعاً: 
أن يكون المضحي بالغ عاقل.

خامساً:
من المُستحب أن يذبح الشخص الأُضحية بنفسه إذا كان يستطيع ذلك، فإن كان غير قادر على ذلك فلا مانع من تولية غيره الذبح ويكون شاهداً على الذبح بنفسه.

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