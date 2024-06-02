الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: موقف مصر الحاسم برفض العدوان على غزة "واضح"

أحمد الخشن، عضو مجلس
أحمد الخشن، عضو مجلس النواب

قال أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن التحرك المصري القوي في ملف القضية الفلسطينية بشكل عام والعدوان الاسرائيلي السافر على قطاع غزة بشكل خاص، أجبر العالم كله على تغيير نظرته للقضية والاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة والاصطفاف على رفض العدوان على غزة.

أضاف الخشن في تصريحات اليوم أن رؤية القيادة السياسية ومصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت واضحة وحاسمة، وتستند إلى ضرورة إجبار إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف عدوانها والانصياع للهدنة ووقف إطلاق النار.

وأشار عضو النواب إلى أن اعلان مصر ترحيبها بمقترح الرئيس الامريكي بايدن الأخير لإقرار الهدنة وتسليم الأسرى والمحتجزين، يؤكد سعي مصر للسلام والتسوية ورفضها التام لاستمرار العدوان، مضيفًا: “حكومة الاحتلال لن تحقق شيئا من جراء هجومها السافر على قطاع غزة”.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وشدد نائب المنوفية على ضرورة إجبار إسرائيل على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني باعتباره نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، ووقف الحصار والقصف والتجويع وغياب الرعاية الطبية.

واختتم "الخشن" أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتسم بالحسم الشديد ورفض أعمال القتل والتهجير ومخططات جعل قطاع غزة غير قابلا للحياة، علاوة على الدور الانساني الكبير لمصر في الازمة واضطلاعها بالمساعدات الانسانية.

من جانبه، ثمن مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد في هذا التوقيت، نظرا لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات جمة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي.

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