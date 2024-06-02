الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الحكومة يكشف دور القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء الفترة المقبلة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، غن اجتماع اليوم يأتي في ضوء متابعة رئيس الوزراء لقطاع الكهرباء والعمل على رفع كفاءة الشبكات، واستعرض جهود "الكهرباء"، وخاصة تقليل الفاقد من خلال أعمال الصيانة. 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها الكهرباءوالشركة القابضة للكهرباء، لتقليل سرقة الكهرباء، لافتا إلى أن الاجتماع تناول الجهود الخاصة بهذا الصدد، وخاصة تركيب العدادات الذكية والتي تسهم الحد من السرقات.


وتابع: "استعرض وزير الكهرباء العدد الكبير الذي تم تركيبه، من العدادات الذكية، وتوصيلها بالشبكة، ووجدنا الفاقد  لايستهان بها ولذا كان من الضروري  الحد من الفاقد"، واستعراض تلك الملفات".


وواصل: "السرقات نواجهها عن طريق حملات التفتيش عن طريق وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأيضا هناك الجهود التي تعتمد تركيب العدادات الذكية وهي منظومة حديثة".


وعن دخول القطاع الخاص لإنتاج وتوزيع الكهرباء، أكد الحمصاني، أن التقرير عرضه وزير الكهرباء ورفعه إلى رئيس الوزراء،خاصة بجهود القطاع الخاص في تقديم الخدمة عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقة  المتجددة للطاقة، من خلال إعلان مرفق الكهرباء في تلقي طلبات الشرات الراغبة في مجال إنتاح الطاقة المتجددة ويسمح للشركات استخدا م الشبكة العامة للكهرباء وذلك لبيع الكهرباء، إلى المستهلكين الجدد.

الكهرباء متحدث الحكومة إنتاج الكهرباء توزيع الكهرباء القطاع الخاص

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