الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب الزمالك يمنح السعيد ودونجا ومحمود علاء ونداى راحة سلبية

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

حصل عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وإبراهيما نداي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الرباعي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالحصول على راحة إضافية اليوم الأحد لظروف خاصة، على أن ينتظم اللاعبون في التدريبات غدًا الاثنين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بينما انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خاص خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وشارك الزناري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة البدنية أو الفنية بالإضافة إلى التقسيمة الفنية.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة اللاعب أثناء أداء المران للاطمئنان عليه.

سيراميكا عبدالله السعيد محمود علاء وإبراهيما سعد صديق استعدادا لمواجهة سيراميكا

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