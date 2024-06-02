الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسلام عفيفي: الشعب المصري خلف قيادته بشأن القضية الفلسطينية

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الحوار الوطني أصبح مؤسسة مستدامة ومستمرة، ويؤكد ضرورة استمرار الحوار بين التيارات الوطنية والفكرية في مصر.

وأضاف "عفيفي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن مناقشة الحوار الوطني لملف الأمن القومي والسياسة الخارجية وطرح الأمر على الرأي العام يجعلنا جميعًا في جبهة واحدة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى نوع من التوعية وطرح الأمر على الرأي العام المصري كله، مؤكدًا أن الرأي العام المصري داعم للقيادة السياسية وموقفها فيما يتعلق بالعدوان على غزة.

وتابع: "الدولة المصرية اتخذت العديد من المواقف تجاه غزة بداية من المساعدات الإنسانية والمواقف الدبلوماسية ومواقف مصر الداعمة للقضية والثوابت التي أعلنتها حفاظًا على القضية وعدم تهجير الفلسطينيين، وكشف كل الأكاذيب والمراوغات وإصرار مصر على أن تظل القضية كقضية شعب يبحث عن حقوق الدولة وليس فقط عن طريق المساعدات".

القضية الفلسطينية الشعب المصري غزة إسلام عفيفي الحياة اليوم

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