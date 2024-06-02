الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بالشعب الجمهوري: الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الآراء المختلفة

عياد رزق، القيادي
عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري

رحّب عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بعودة استئناف جلسات الحوار الوطني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وطرح موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية على مائدة المناقشات، مؤكدًا أن الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الآراء، ويمثل ملتقى للأفكار والمقترحات المختلف من التوجهات والأيدولوجيات المتنوعة، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات معبرة عن كافة الأطياف وتراعي كافة الفئات وتضمن مصالح الوطن والمواطن.

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وقال رزق، في بيان الأحد، إن مصر تواجه تحديات صعبة من كافة الاتجاهات وتعمل جاهدة على احتواء الأزمات الراهنة في الداخل والخارج، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلاد وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما لها من أثار على الأمن القومي المصري والعربي.

وثمّن القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية والدولة المصرية في كافة ما يتخذ من قرارات تدعم إرساء قواعد الأمن القومي واستقراره، والتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي تدخل في إطار مفهوم الإبادة الجماعية والتعدي على كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، والتأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الذي من شأنه تصفية القضية والتعدي على الأمن القومي لدول الجوار.

وشدد رزق على أن الظروف الراهنة والتي يقف فيها المجتمع الدولي صامتا أمام هذه الجرائم، فإنه يتعين على الجبهة الداخلية من قوى سياسية وحزبية ومدنية أن تقف مساندة وداعمة لقيادتها السياسية لضمان أمنها واستقرارها والدفاع عن حقوق أشقائها الفلسطينين.

ولفت رزق إلى أن اهتمام الحوار الوطني بالقضايا الخارجية وقضايا الأمن القومي لم تمنعه من مناقشة وبحث القضايا الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي وبحث تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي بين المزايا والعيوب لتوفير الأنسب والأفضل لصالح المواطن المصري وذلك بناءً على طلب مجلس الوزراء، بجانب مناقشة الملفات الهامة المتعلقة بملفي الصحة والتعليم.

عياد رزق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى الشعب الجمهوري الأمن القومي

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