الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم ذبح الأضحية قبل طلوع فجر العيد وكم عدد المشتركين فيها؟

الأضحية
الأضحية

يبحث العديد من المسلمين عن تفاصيل أضحية العيد الكبير عيد الأضحي حيث يستعد العديد من المسلمين إلى الأضحية ويتساءل العديد منهم عن بعض التساؤلات ويجيب عليها “الدستور” خلال التقرير التالي:

ما حكم ذبح الأضحية قبل طلوع فجر العيد؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن حكم ذبح الأضحية قبل طلوع فجر العيد، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدارالإفتاء إن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 ذي حجة.

وأوضح أمين الفتوى أنه بناء على ذلك يباح للمسلم ذبح أضحيته منذ انتهاء صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق، لافتًا إلى أنه لا مانع بعد الغروب حصول ما يتعلق بالذبح من سلخ وتشفية وتقطيع وغيره، المهم إراقة دمها بذبحها قبل غروب شمس اليوم الثالث.

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ما العدد الأقصى للاشتراك في أضحية العيد؟

في هذا السؤال أجابت  لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على سؤال: هل يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية؟ مؤكدا أنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية ولكن بشرط ألا يزيد عدد المشتركين عن سبعة أفراد، بالإضافة إلى أنه لا يقل نصيب الفرد فيهم عن السُّبع.

وعن اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية، فإنه قد استدلت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بحديث النبي الكريم الذي يؤكد من خلاله أنه لا يجوز اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية، وذلك لقول جابر: (نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم، كما استدلت لجنة الفتوى بحديث آخر عن النبي الكريم لما رواه أحد الصحابة قائلا: (خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم.

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