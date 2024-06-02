الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلعت عبدالقوي: الحوار يتجه نحو تحويل الدعم من العيني إلى النقدي

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية القضية الفلسطينية في الأمن الداخلي والخارجي لمصر، مشيرًا إلى أن طرح هذه القضية في المناقشات الوطنية سيكون له تأثيرات هامة على مستوى الداخل والخارج.

وأكد عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطني، كممثل لكافة أطياف المجتمع، يعمل على دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية.

وفي إطار المراجعة، أوضح أنه سيتم مناقشة توصيات الحوار الوطني وملف الإصلاح الاقتصادي، كما سيتم وضع ضوابط وآلية عمل لجنة مجلس الأمناء لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات.

وتابع: "تتصدر قضية إصلاح منظومة الدعم المناقشات، حيث يتجه الحوار نحو تحويل الدعم من العيني إلى النقدي، ويهدف ذلك إلى تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستدامة".

وأشار إلى التوافق التام لأعضاء المجلس على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته الحكيمة في التعامل مع الأزمات الحالية.

الدكتور طلعت عبد القوى الحوار الوطنى القضية الفلسطينية أحداث الساعة قناة اكسترا نيوز

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