انطلاق احتفالية مرور 3 أعوام على إنشاء مركز "كيمي" بأبوقرقاص
نظم مركز "كيمي" للدراسات القبطية والتاريخية التابع لإيبارشية أبوقرقاص، أول أمس، احتفالية بمرور ثلاثة أعوام على إنشاء المركز، في بيت الشهيد مارمينا العجايبي بقرية منهري، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.
بدأت فعاليات الاحتفالية بالصلاة، تلاها السلام الوطني لمصر، ثم فقرة الكورال الذي قدم مجموعة من الترانيم الروحية.
كما ألقى الأنبا فيلوباتير كلمة شكر وترحيب بالحضور، وأشار إلى الدور الذي يقدمه المركز خلال الأعوام الماضية، ثم عُرض فيلم وثائقي بعنوان "مدرسة الذاكرة"
وحضر الاحتفالية القمص يوسف الحومي الباحث القبطي وعضو لجنة التاريخ الكنسي، والذي ألقى محاضرة خلال الاحتفالية، وكذلك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والخدام والخادمات بالمركز، ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية، وبعض نواب البرلمان عن مركز أبوقرقاص، وعدد من الشخصيات العامة من القاهرة والمنيا.