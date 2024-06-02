انطلاق ‏احتفالية مرور 3 أعوام على إنشاء مركز "كيمي" ‏بأبوقرقاص

نظم مركز "كيمي" للدراسات القبطية والتاريخية التابع لإيبارشية أبوقرقاص، أول أمس، احتفالية بمرور ثلاثة أعوام على إنشاء المركز، في بيت ‏الشهيد مارمينا العجايبي بقرية منهري، بحضور الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية. ‏

بدأت فعاليات الاحتفالية ‏بالصلاة، تلاها السلام الوطني لمصر، ثم فقرة الكورال الذي قدم مجموعة من الترانيم الروحية.‏

كما ألقى الأنبا فيلوباتير كلمة شكر وترحيب بالحضور، وأشار ‏إلى الدور الذي يقدمه المركز خلال ‏الأعوام ‏الماضية، ثم عُرض فيلم وثائقي بعنوان "مدرسة الذاكرة"

وحضر الاحتفالية القمص يوسف الحومي ‏‎الباحث القبطي وعضو لجنة التاريخ الكنسي، والذي ألقى محاضرة خلال الاحتفالية، وكذلك مجموعة من ‏أعضاء هيئة التدريس والخدام والخادمات بالمركز، ولفيف من ‏الآباء ‏كهنة الإيبارشية، وبعض نواب البرلمان عن مركز أبوقرقاص، وعدد من الشخصيات العامة من القاهرة والمنيا.