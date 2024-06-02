ضبط 4 أشخاص للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر موقع "فيسبوك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص بالإسكندرية بإستغلال الفتيات القاصرات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطه الإجرامى عبر "فيسبوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته (3 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية") وبحوزتهم (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواء أحدهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.