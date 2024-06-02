الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ومسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة. 

كنائس زويلة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر

ومن جانبه، قال المهندس مينا إبراهيم عضو لجنة أصدقاء كنائس زويلة إن العائلة المقدسة مرت بالعديد من المسارات ومنها منطقة كنائس حارة زويلة.

https://m.youtube.com/live/HjTZ_8D1zP4?si=79OXdOGJu_8Zvw6A&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2UBzbyC-s8gtaQuJzK-f3XHg_9Z2ikWaJ2ydfmP0Kx_d9pewPXFsTs5KY_aem_AbNqKprXhuBtpAiIOambHfRjcOXQBQVtBex3DPic4T71rxPsx5kTE3IEfct-qvKKHJUpBXVlqfrkH6LvVYeHBwN_

وأضاف خلال كلمته أن احتفالية اليوم لإلقاء الضوء على بردية تعود للقرن الرابع الميلادى وتحدد المدة التى مكثت فيها العائلة المقدسة فى منطقة حارة زويلة وهما يومان منذ أكثر من ألفين عام.

وتحتفل كنائس زويلة الأثرية في حارة زويلة بحى الجمالية مساء الأحد بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى، وشريكه فالخدمة الرسولية الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وحضور لفيف من كبار المسئولين بوزارة السياحة والآثار والأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين والصحفين.

ويتم خلال الاحتفالية الإعلان عن بردية أثرية تعود للقرن الرابع الميلادي، تحدد مسار العائلة المقدسة بدقة، ومدة جلوسهم يومين في زويلة.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين والقديس صليب الجديد وديري السيدة العذراء ومارجرجس.

وتحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، ذلك تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين فى السياحة والآثار ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكنائس زويلة بحى الجمالية وأعضاء مجلس النواب كنيسة

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