الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالمرج للجنح

متهمين
متهمين

أحالت نيابة المرج 3 عاطلين لمحكمة الجنح؛ لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية، كما أقروا بأنهم يقوموا بمراقبة مالك الشقة أولا وعندما يتأكدوا من خلوها يتسلق أحدهم للدخول من نافذه المطبخ ليفتح باب الشقة لباقي المتهمين ويحملوا المسروقات علي مركبة تروسيكل ملك أحدهم ثم يقوموا بإخفاء المسروقات بمنزل أحدهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من موظف يفيد بسرقة كل الاغراض الهامة بشقته وباجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة المرج المتهمين حبس نيابة المرج

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