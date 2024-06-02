الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدون ترخيص.. ضبط أحد الأشخاص لإدارة كيان تعليمي بسوهاج

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سوهاج للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 أكلاشيه منسوب صدورهما للكيان- 9 دفاتر تحصيل نقدية مدون بها أسماء بعض الدارسين والأقسام المالية المحصلة منهم- مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان- مجموعة من المطبوعات الدعائية خاصة بالكيان، جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية سوهاج كيان تعليمى بدون ترخيص المواطنين وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 15 شيكارة دقيق قبل بيعها وتدوالها بالأسواق فى الإسماعيلية ‏‎

ضبط 20 طن دقيق فى حملات تفتيشية على المخابز المخالفة

ضبط 20 طن لحوم فاسدة بالجيزة

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها وتحرير 110 محاضر لمخابز بلدية بالبحيرة

ضبط 3 متهمين أشعلوا النيران فى سيارة بالبحيرة

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 514 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)