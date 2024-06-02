بدون ترخيص.. ضبط أحد الأشخاص لإدارة كيان تعليمي بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سوهاج للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (2 أكلاشيه منسوب صدورهما للكيان- 9 دفاتر تحصيل نقدية مدون بها أسماء بعض الدارسين والأقسام المالية المحصلة منهم- مجموعة من الكتب الدراسية الخاصة بالكيان- مجموعة من المطبوعات الدعائية خاصة بالكيان، جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.