أسامة القوصى: «30 يونيو» أعادت الروح لمصر بعد أن كادت تفقد هويتها

- الداعية الإسلامى قال: كنت متطرفًا وليس إرهابيًا.. فلم تتلطخ يدى ولا كلماتى بالدم

- «غلطة عمر» السادات أنه منح الضوء الأخضر للجماعات الدينية ودفع حياته ثمنها

- تشربت أفكار القطبيين فى طب عين شمس.. وتحوّلت من عازف للموسيقى إلى متطرف

- انضممت لجماعة «جهيمان» قبل اقتحام الحرم والأمير نايف قال لى: «مش تستأذن قبل ما تدخل البيت»

- قلت لـ«طه السماوى» الأب الروحى للتطرف: لا جماعات فى الإسلام.. فرد: لولا أنك فى بيتى لضربتك بالنعال

أكد الداعية والباحث الإسلامى أسامة القوصى أن ثورة ٣٠ يونيو تمثل «عودة الروح» لمصر، بعد أن اختُطفت من الجماعات الدينية وفقدت هويتها، مشيرًا إلى أنه كان فى شبابه ضحية خروج هذه الجماعات من السجون، ونشرها أفكارها فى الجامعات فى سبعينيات القرن الماضى، وهى «غلطة عمر» الرئيس الراحل أنور السادات، التى دفع ثمنها حياته.

وروى «القوصى»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، تفاصيل رحلته من التطرف إلى الاعتدال، وعلاقته بجماعة الإخوان والتنظيمات الإسلامية المختلفة، ومن بينها جماعة جهيمان العتيبى، التى حاولت اقتحام الحرم المكى عام ١٩٧٩، موضحًا أن تلك الجماعات حاولت التفريق بينه وبين زوجته، وطاردته فى عمله عندما حاول مواجهة أفكارها، قبل أن تقرر اغتياله على يد أحد عناصرها، الذى تم إلقاء القبض عليه مصادفة قبل التنفيذ بيوم واحد.

■ فى البداية ما الذى تذكره عن ٣٠ يونيو؟

- ٣٠ يونيو هى عودة الروح لمصر، فالإنسان المصرى شعر بأن روحه عادت إليه بعد أن كانت غائبة ومختطفة، وكانت الدولة تحيا فى فراغ عجيب جدًا، لأن فقدان الهوية يؤثر على تفكير الإنسان، وعلى نفسيته وكل أمور حياته.

■ فى تجربتك.. ما اللحظة التى بدأت فيها الانضمام للجماعات المتطرفة؟

- كثيرًا ما قلت إننى كنت متطرفًا، لكن لم أكن إرهابيًا، ولم تتلطخ يدى ولا كلماتى بدم، ولم أرتكب عنفًا أو أحرّض عليه، وهذا يرجع إلى تربية الأسرة، التى كان فيها نوع من السلام.

وقد كنت إنسانًا بسيطًا، وطالبًا فى المدرسة الابتدائية فى القاهرة، والأصول من قنا من مدينة قوص، ودرست فى مدرستى النقراشى وحدائق القبة، وعزفت الموسيقى فى دار الأوبرا على آلة الكمان، وفى مرحلة الثانوية كنت أعزف على الآلات الموسيقية، وسافرت بعدها لأوروبا بعد أن بدأت دراسة الطب.

وعشت مع أسرة متوسطة كانت حريصة على المدرسة والتعليم، ولم يكن هناك نوع من الانحراف خارج البيت، وفى الصيف كان هناك النشاط الصيفى، وهذه التربية أثرت علىّ وسببت الرجوع عن الجماعات الإرهابية.

وبعد عودتى من أوروبا، قابلت أحد الزملاء وسألنى: «لماذا لا تصلى؟»، فأجبته: «هصلى إن شاء الله»، وبدأت أصلى ووجدت نشاطًا فى الكلية لـ«الجماعة الدينية» أثناء مرحلة دراسة الطب.

وهذه الفترة من حكم الرئيس الراحل أنور السادات كانت «غلطة عمره»، ودفع حياته ثمنًا لها، لأنه أعطى الضوء الأخضر للجماعات الإرهابية، وكان معظم أعضاء اتحادات الطلاب فى جامعة عين شمس من الماركسيين والناصريين، وبعدها ظهرت الجماعات الدينية واستولت على الأنشطة الجامعية، وبدأ الجميع يقرأ أفكار هذه الجماعة، وكنا من ضحايا قرار الرئيس السادات، لأنه أعطى الجماعات الدينية قبلة الحياة.

ومن ضمن الطلاب فى «الجماعة الإسلامية» وقتها شاب عمره ٣٠ سنة، يدرس فى الفرقة الثالثة لكلية الطب، وكان مسجونًا وخرج من المعتقل، وهو القيادى الإخوانى محمود عزت، الذى كان معتقلًا، وهو من تلاميذ سيد قطب، وكان يروج لكتاب «معالم فى الطريق»، وكان قليل الكلام ولكن كان له تأثير كبير على الكلية، والجميع بدأ يأخذ منه مذكرات سيد قطب وكتبه، وبدأ انتشار الحجاب، وكانت فترة تحول من الحياة الطبيعية إلى التطرف، بعد أن سيطر هؤلاء على اتحادات الطلاب والنقابات المهنية فى هذه الفترة، بعد إعطاء الضوء الأخضر من السادات وحتى مقتله.

■ هل كنت تعلم بانتماء هؤلاء لجماعة الإخوان؟

- لم أكن أعلم أنهم جماعة الإخوان، لكنى تشربت مذكرات سيد قطب التى كانت مكتوبة بخط اليد، والشباب وقتها كان لديهم فضول لتعلم أمور الدين، وبعد ذلك انضممت لهذه الجماعات على يد طه السماوى، الأب الروحى لكل المتطرفين، الذى قال: «من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية»، فبايعته، وكان يفخر بانضمام الشباب للجماعة على يديه.

ومعظم الأشخاص الموجودين داخل تنظيمى «القاعدة» أو «داعش» لم يبدأوا هكذا، لكن بدأوا من خلال «التبيلغ والدعوة»، لأن المسألة تبدأ دائمًا بالتدريج.

ولذلك، أقدم نصائحى دائمًا للأجيال الجديدة، من خلال تجاربى وكتاباتى عن السلفية، وأوضح كيف يتم استقطاب الشباب بلغة الدين، حتى لا يتم استدراجهم وتطويعهم لصالح الجماعات الإرهابية.

وكثير من الناس يسألوننى دائمًا عن مدى ندمى بشأن الالتحاق بالسلفية، لكنى أؤكد لهم أن الخبرات المتراكمة هى التى تساعدنى على توعية الأجيال الجديدة الآن، حتى لا يقعوا فى فخ الجماعات الدينية.

■ ما تفاصيل التحول السلفى فى حياتك أثناء رحلتك إلى السعودية ثم ترحيلك منها بتوجيهات من الأمير نايف بن عبدالعزير؟

- سافرت إلى السعودية فى رحلة عمرة بالكلية، وكنت وقتها فى الفرقة السادسة، وكانت رحلة تحويلى من قطبى إلى سلفى، وقد وجدت فى السعودية أشخاصًا بفكر آخر، وفى عام ١٩٧٨ تم القبض علىّ مع جماعة جهيمان العتيبى، الذى اقتحم الحرم المكى فى ١٩٧٩.

وأرسلت لأسرتى رسالة حول أننى سأترك الكلية وسأستقر مع هذه الجماعة، لأنى حين انضممت إلى السلفيين لم أكن أعلم أنه بعد عام واحد فقط سيقتحمون الحرم المكى فى هجوم مسلح، وكنت وقتها شابًا صغيرًا ومطمعًا لهذه الجماعة، والشباب الصغار ليست لديهم الخلفية الدينية التى تمكنهم من الرد على أى من المعتقدات المختلفة المنتشرة حولهم.

وهذه الجماعة هى من كسرت «المانيكان» المستخدمة فى محلات بيع الملابس لأنها اعتبرتها أصنامًا، والأسرة الملكية فى السعودية اتفقت وقتها على احتواء هؤلاء الشباب من خلال نشاط يتم تحت عين ونظر الحكومة السعودية، وسافرت معهم فى دروب الصحراء لممارسة أنشطة الجماعة.

وشعرت الحكومة بانحراف جهيمان العتيبى، خاصة بعد كتابته مذكرات حول مؤشرات قيام الساعة وقرب ظهور المهدى المنتظر، وبعد حادث اقتحام الحرم المكى هرب «جهيمان»، وتم القبض على ما تبقى من الجماعة، وتم ترحيلنا للرياض.

وهناك خضعت للتحريات والاستجوابات، وكانوا يحاولون الوصول إلى المسئول عن فكر التكفير، وكنت أرد بأننى مسئول عن نفسى، وأننى أعمل طبيبًا، وقلت لهم إن الملك خالد، ملك السعودية وقتها، غير مسلم، وكانت أفكار سيد قطب مستمرة ومسيطرة على أفكارى.

واكتشفت حينها أن من يحاورنى فى الجلسة الخاصة هو الأمير نايف بن عبدالعزيز، حين كان يشغل منصب وزير الداخلية وقتها، وقد علق على كتاباتى حينها قائلًا: «أنت إنسان متعلم وفى كلية الطب، مش المفروض تستأذن لما تدخل بيت حد»، ورددت عليه قائلًا: «مش لما أعترف بملكية صاحب البيت الأول».

وقرروا بعد هذا الحديث ترحيلى من السعودية إلى مصر، وعشت فترة حزينة للغاية؛ لأننى كنت أنوى استكمال حياتى فى السعودية، بعد أن سمعت حديثًا يقول: «من استطاع أن يموت فى المدينة، فليفعل»، ولهذا كنت قد قررت أن أموت فى المدينة المنورة، لكنى عدت إلى مصر.

■ ما تفاصيل رحلتك البحثية فى اليمن؟

- قبل ترحيلى من السعودية، بقرار من الأمير نايف، وزير الداخلية حينها، كنت قد تعرفت على شاب يمنى فى السعودية اسمه مقبل بن هادى الوادعى، الذى أسهم فى تأسيس «السلفية المدخلية»، بعد ربيع بن هادى المدخلى، وهو أكمل بعده فى هذا الاتجاه.

و«الشيخ مقبل» كان طالبًا يحضر الماجستير فى الجامعة الإسلامية، بينما كان ربيع المدخلى يحضر الدكتوراه فى نفس الجامعة، وكان قد انضم لجماعة الإخوان المسلمين حينها ثم انشق عنها ليبدأ فى الفكر الخاص به.

وكان يقول دائمًا: «من لم يتفق معى فهو مبتدع وضال»، ولكن «الشيخ مقبل» لم يكن متفقًا معه فى الرأى، بل كان مسالمًا وتركيزه كله فى التدريس والتعليم، وتم ترحيله حينها من السعودية إلى اليمن، لأنه لم يكن يحمل إقامة، خاصة بعد حصوله على رسالة الماجستير بتقدير جيد جدًا.

وقررت فى ذلك الوقت السفر إلى اليمن، لاستكمال رحلتى البحثية، وسافرت بالفعل فى عام ١٩٧٩، بعد ترحيلى من السعودية إلى اليمن، ومكثت هناك نحو ٦ سنوات، ولم أكن أنوى حينها العودة إلى مصر مرة أخرى، بل كنت أحرص على التعلم، وأعمل فى التدريس للأطفال داخل المعاهد العلمية باليمن، التى تشبه الأزهر فى مصر، وكانت تابعة لجماعة الإخوان.

■ ما علاقتك بقتلة الرئيس الراحل أنور السادات؟

- فى عام ١٩٧٩، وبعد ترحيلى من السعودية إلى مصر، التقيت طه السماوى، وتناقشت معه، لأنه كان قد أخبرنى قبل السفر بأنى إذا عدت مرة أخرى من السعودية فيجب أن أدفع ثلث دخلى المادى الذى اكتسبته هناك للجماعة، وثلثًا آخر لأبى وأمى، والباقى لى، لكنى حين عدت قلت له إن هذه التقسيمة ليس عليها أى دليل من الكتاب والسنة، ورد على حينها قائلًا: «حسنًا، لك ما فهمت، ولكن لا تخبر أحدًا من أعضاء الجماعة، حتى لا تحدث فتنة بينهم»، وكنت وقتها قد امتلكت الأدلة التى أتحدث بها، وهو لم يكن معتادًا على ذلك الأمر.

وبعدها عرض علىّ الزواج، وقلت له إننى أريد ذلك، فدلنى على فتاة يتيمة، وساعدنى على التواصل مع عمها، وذهبت بالفعل إلى حى مصر الجديدة كما أخبرنى، وتزوجتها، وهى رفيقتى فى الحياة حتى وقتنا الحالى، وأنجبنا ٦ أطفال.

وبعد أن تعرفت على زوجتى عن طريق طه السماوى كنت أتردد كثيرًا على منزل عمها، وهناك بدأت التعرف على خالد الإسلامبولى وعبدالحميد عبدالسلام، قاتلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان «عبدالحميد» سيتزوج ابنة عمة زوجتى، و«خالد» هو ابن خالته.

ومن فضل ربنا أنه أبعدنى عن هؤلاء الأشخاص وعن فتنة قتل السادات، حين سافرت إلى اليمن، وفترة إقامتى هناك أنقذتنى من ورود اسمى فى قضية اغتيال الرئيس السادات، لأن الحكومة المصرية حين داهمت منزلى بعد الحادث بمنطقة حدائق القبة أيقنت أننى أعيش فى اليمن قبل فترة من تنفيذ الاغتيال، وكانت المداهمة فقط بسبب وجود اسمى ضمن الـ١٥٣٦ اسمًا ضمتهم القائمة الشهيرة وقتها.

■ متى تخليت عن الفكر المتطرف؟

- تخليت عن فكر التطرف عام ١٩٨٥، وأصبحت بعدها ضد الجماعات الإرهابية، لكنى استمررت فترة فى مرحلة التشدد.

وقد تم فصلى من كلية الطب سنة ١٩٨٤، وأنا فى السنة النهائية لأنى لم أستكمل دراستى، وبعدها، ومنذ عام ١٩٨٥ وحتى سنة ١٩٩٦ كنت أقوم بالتدريس فى المساجد، وكان كل نشاطى موجهًا لمحاربة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية، لكنى كنت متشددًا مع نفسى فى مسائل الحلال والحرام، فلا يوجد تليفزيون فى منزلى، وأولادى لا يدخلون المدرسة لأن فيها أشياء ضد الإسلام، وكنت أعلمهم فى المسجد القراءة والكتابة والحساب وكل العلوم.

وكان عام ١٩٩٦ هو عام الإفاقة، لأن أولادك هم زرعك، فأنت تريد أن يكون هذا الزرع محترمًا، لكنى فوجئت بأن كل شىء أمنع منه أولادى كانوا يفعلونه لكن من ورائى، واكتشفت أن الواقع أقوى من أفكارى المتشددة، وأنى كنت أسير فى طريق خطأ.

ووقتها اكتشفت أن أفكارى المتشددة غلط، وبدأت أعيد النظر فى كل حياتى، وأغير مجراها، وقمت بشراء تليفزيون لأولادى، وألحقتهم بالمدارس بعد أن كنت أقوم بتعليمهم فى المساجد فقط، وتمكنوا بعدها عن طريق الحصول على شهادة محو الأمية أن يلتحقوا بالسنة الأولى فى المدرسة الإعدادية، لأنهم كانوا حافظين القرآن الكريم وقادرين على القراءة والكتابة، وبعدها تخرج ابنى الكبير فى كلية الهندسة، وابنى الثانى فى كلية التجارة.

وبالنسبة لى، بدأت فى محاولة الرجوع لاستكمال دراستى بكلية الطب، لأنى كنت مفصولًا وأنا فى البكالوريوس، والمحامى الخاص بى ذهب إلى الجامعة وسأل، فقالوا له إن الرئيس الراحل حسنى مبارك فى سنة ١٩٩٢ أصدر قانونًا يقول إن من تم فصلهم فى السنة النهائية يحق لهم الرجوع مرة أخرى للدراسة، وبهذا عدت إلى كلية الطب عام ٢٠٠٥، وبدأت مرة أخرى أذاكر الباطنة والجراحة وغيرها، وكنت أمتحن مع طلبة فى سن أولادى، وتخرج ابنى فى كلية الهندسة وتخرجت أنا فى كلية الطب فى يوم واحد عام ٢٠٠٨.

■ كيف كانت العلاقة بينك وبين جماعة الإخوان فى الفترة من ١٩٨٥ حتى عام ٢٠٠٨؟

- أنا ضد الجماعات والتنظيمات، وتركيزى كان على مهاجمة كل من يمتلك فكرًا متطرفًا وتكفيريًا، وخلال هذه الفترة كنت ضد الإخوان تمامًا، وكان كل تركيزى على مهاجمة الأشخاص الذين يمتلكون أفكارًا كالتى كنت أمتلكها، لأنى أصبحت ضد هذه الأفكار المتمثلة فى التكفير، لأن التكفير حرام ولا يجوز أن أكفر أحدًا.

ولأننى كنت أعيش معهم فى حى واحد يعد بؤرة لهم كانت المواجهة صعبة جدًا، وكانوا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يحجمونى، لكن فى هذه الفترة كان جهاز أمن الدولة فى صفى وليس فى صفهم، لأنهم كانوا خطرًا على الدولة، وكان هؤلاء يعتبروننى عميلًا لأمن الدولة، لكنى فى النهاية كنت أحاربهم، وكون أن النظام سعيد بذلك فهذا لا يعنى أننى عميل.

وقد حاولوا وقتها إقامة مناظرة بينى وبين أحد قادتهم، وجاءوا بشخص منهم كان مشهورًا جدًا، وأقاموا اجتماعًا سريًا فى بيت بجوار أحد المساجد الموجودة فى المنطقة، وكان ذلك بعد صلاة العشاء وفى الظلام، وجاء الرجل بحقيبة كتب كبيرة جدًا، وقلت لهم إننى أشترط أن تكون هذه المناظرة تحت رعاية الدولة وأن تكون مسجلة، لكنهم رفضوا هذا الكلام.

وقد تمت استضافتى فى أحد البرامج التليفزيونية وقتها، وعرفت نفسى بأنى قبطى مسلم، أى مصرى مسلم، وشيخ طبيب، وسلفى عقلانى، وبدأت كلمة سلفى عقلانى تنتشر فى هذا الوقت، خاصة عام ٢٠١١ بعد الثورة.

كما تمت استضافتى فى عدة برامج فى ذاك الوقت، وفى إحدى المرات كنت فى غرفة الانتظار قبل دخول الاستديو، ووجدت شابًا فى الغرفة سلمت عليه، فسلم علىّ وقبّل يدى، وكانت هذه هى أول مرة أراه فيها، وبعدما انتهت الحلقة وأثناء خروجى سألنى: «هل تعلم لماذا قبلت يدك؟»، فقلت له: «لا»، فقال لى: كنت فى «الجماعة الإسلامية» وكنت مكلفًا باغتيالك، لكن والحمد لله، فى الليلة السابقة لاغتيالك قبض علىّ أمن الدولة، فأحمد الله على سلامتى وسلامتك.

■ ما كواليس خلافك مع جماعة طه السماوى؟

- واجهت طه السماوى مع بداية اقتناعى بأنه لا توجد جماعة دينية أو تنظيم، ورد علىّ قائلًا: «والله لولا أنك فى بيتى لأوجعتك ضربًا بالنعال»، وفوجئت به حينها يصدر أوامر بطردى من محل البقالة الخاص بى، وأخبرونى بأنهم سيسددون لى نصيبى منه بالتدريج.

وبعد خروجى من الجماعة لرفضى تفكيرهم أرادوا معاقبتى بانفصال زوجتى عنى، ولكنها رفضت بشدة.

ولذا، أؤكد دائمًا أن أفراد الجماعات الدينية لا يعترفون بالقانون أو الدستور، بل يبيحون لأنفسهم ما يريدون فقط، عبر التزوير.