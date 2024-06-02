الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"راهن الرواية العربية ومستقبلها" في ندوة بمنتدى أوراق بالدستور الخميس

منتدى اوراق
منتدى اوراق

يعقد منتدى"أوراق" بمؤسسة الدستور في السابعة من مساء الخميس المقبل ندوة أدبية ونقدية تحت عنوان (راهن الرواية العربية ومستقبلها)، يقدمها ويديرها الكاتب الناقد دكتور يسري عبدالله، ويشارك فيها الكتاب والروائيين: دكتور محمد سليم شوشة ــ الكاتبة ابتهال الشايب ــ الكاتب  أحمد الصادق ــ الكاتبة إنجي همام).

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

وتطرح الندوة الجديدة في منتدي “زوراق”، في الحلقة النقاشية الثالثة عن راهن الرواية العربية ومستقبلها عددا من المحاور، من بينها:  مفهوم الرواية الجديدة ــ  الرواية والواقع ــ الرواية والتجريب ــ والرواية والعالم الرقمي الجديد ــ غياب سؤال المعيار ــ ومستقبل الرواية العربية.

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مستقبل الرواية العربية.. ندوة جديدة في منتدى أوراق بـ"الدستور" الخميس

ويأتي منتدى "أوراق" للكاتب والناقد الكبير د.يسري عبدالله تعزيزا للمعنى، وانحيازا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارا للفكر والإبداع.

ويعد منتدى “أوراق”،  الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية الرقمية، إحدي إصدارات مؤسسة الــ “الدستور”، في مقر صحيفة وموقع" الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

تعقد الندوة في مقر صحيفة الدستور ١٦ شارع مصدق، الدقي، بالقرب من محطة مترو الدقي.

يشار إلي أن مؤسسة "الدستور"، وإيمانا منها بدور النقد في إثراء الحركة الثقافية المصرية، بادرت بإطلاق “منتدي ”أوراق" الأسبوعي، والذي يتناول قضايا الراهن الثقافي، وهمومه، دوره في تشكيل الوعي المجتمعي، وإعادة دور الثقافة كقاطرة للمجتمع المصري.    

منتدى أوراق الدستور يسري عبدالله محمد سليم شوشة ابتهال الشايب أنجي همام أحمد الصادق راهن الرواية العربية ومستقبلها

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