الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هويدا صالح: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على كل الأجناس الأدبية

د. هويدا صالح
د. هويدا صالح

قالت الكاتبة الناقدة د.هويدا صالح إن واقع وراهن  القصة القصيرة يؤكد أنها مازالت مستمرة وحاضرة رغم التحديات التي تواجهها كجنس أدبي وهو ما يتكشف بظهور المجموعات القصصية التي صدرت مؤخرًا وأنها لم تمت لصالح الرواية، وأن مقولة د. جابر عصفور "زمن الرواية" تم اختبارها من خلال المجموعات القصصية الجيدة التي صدرت وأستمرت فيما بعد.

الذكاء الاصطناعي سيؤثر على الأجناس الأدبية وليس القصة القصيرة فقط

أضافت صالح، لـ"الدستور"، أن الجوائز المالية الضخمة لصالح الرواية لم تعطل القصة القصيرة، وبسؤالها حول تأثر القصة القصيرة بتقنيات مثل تقنيات الذكاء الإصطناعي، أكدت أن الذكاء الإصطناعي سوف يؤثر على كل الأجناس الأدبية وليس القصة القصيرة فقط، وهو ما له أصدائه فى الغرب، أما إلى أى حد سيؤثر بشكل كبير فى أى أجنس أدبي سوف يتم إختبار ذلك مستقبلًا وأن لا يمنع أن المكانة والدور البشري فى الكتابة الأدبية مازالت حاضرة.

وأوضحت أنها تعمل على كتاب عن قصيدة النثر في ظل تقنيات الذكاء الإصطناعي، مؤكدة أن كتابة قصيدة النثر التي يكتبها الذكاء الإصطناعي ليس بها طاقة إبداعية حقيقية ومجرد "رص كلامي دون معنى دلالي واضح".

وأشارت صالح إلى أن من يشعرها بالقلق هو تأثير تقنيات الذكاء الإصطناعي في البحث العلمي خاصة مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، خاصة وان البحث العلمي هو بطبيعته "آلي" يختلف عن النص الإبداعي الذى يبرز فى الأجناس الأدبية.

هويدا صالح المجموعات القصصية الاصطناعى الذكاء الأجناس الأدبية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

حقيقة تحريك أسعار شرائح الكهرباء.. "متحدث الوزراء" يوضح

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)