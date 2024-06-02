الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقترح أمريكي لإنهاء حرب غزة.. فهل يقبل به نتنياهو؟

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: " مقترح أمريكي لإنهاء حرب غزة.. فهل يقبل به نتنياهو؟".

في حين تتعالى النداءات الدولية حول العالم مطالبة بحل جذري لوقف إطلاق النار في غزة بعد أشهر طويلة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بمقترح لإنهاء الحرب التي بدأتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر الماضي في ظل ترقب دولي للتفاعل الإسرائيلي المتوقع مع الحل الأمريكي.

تخوفات دولية وإقليمية عدة من تعنت إسرائيل في التعاطي مع الحل الأمريكي، وسط مطالبات بضرورة أن تمارس واشنطن دورا ضاغطا بشكل أكثر حسما وفاعلية على حكومة نتنياهو لقبول المقترح، خاصة أن الرفض الإسرائيلي سيضع الرئيس الأمريكي في موقف حرج على كافة الأصعدة.

مقترح أمريكي نتنياهو غزة مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مظاهرة حاشدة فى فرنسا للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يناقش بديل حكم حماس فى قطاع غزة

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الحكومة فعلت الكثير لتأخير التوصل لاتفاق مع حماس

الخارجية الإسرائيلية توصى مواطنيها بعدم السفر للمالديف

المالديف تمنع دخول الإسرائيليين بسبب الحرب فى غزة

سفير فلسطين فى العراق: نطالب بوقف العدوان على غزة وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات

سلسلة غارات إسرائيلية جنوبى لبنان.. و"حزب الله" يرد بهذه الطريقة

سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال الجولان بمناطق مفتوحة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)