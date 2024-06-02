مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل 10 حالات حروق

استقبل قسم الحروق بمستشفيات جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، 10 حالات حروق من بينهم 7 حالات حروق من الدرجة الثانية والثالثة من مختلف أنحاء بني سويف و3 حالات أخري برعاية الحروق بينهم حالة من محافظة سوهاج.

وتفقد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، قسم الحروق بمستشفي الأورام والحروق حيث اطمأن على توافر المستلزمات الطبية اللازمة لقسم الحروق والأدوية، والمرور على قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان علي سير العمل بالقسم حيث تستقبل المستشفي حالات طوارئ المحافظة، وتفقد بعض حالات مرضى الطوارئ والعمل علي إنهاء الإجراءات الطبية في أسرع وقت وكذلك تواجد الطاقم الطبي.

كما تفقد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف،طوارئ الباطنة والأطفال وعيادة الجراحة والعظام والسونار والحوادث، مثنيا على القائمين بالعمل فى هذه الأقسام من الأطباء والتمريض والطاقم الإداري لم يبذلوه من جهد محمود لخدمة المرضى المترديين يوميا.

وأكد الدكتور عماد البنا أن قسم الحروق بمستشفى الأورام يخفف أعباء انتقال المرضي المصابين بالحروق إلى محافظات أخري للعلاج واستقبال حالات الحروق من المحافظات المجاورة، حيث يضم قسم الحروق 8 أسرة رعاية مركزة، و11 سريرا بالقسم الداخلي لعلاج مرضي الحروق تحت إشراف طبي متكامل من أطباء جراحة التجميل والحروق.

فيما أعلنت مستشفيات جامعة بنى سويف استقبال قسم الطوارئ 60 ألف مريض خلال 4 أشهر خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، واستقبال حالات جراحة السكتة الدماغية، وجراحة القلب والصدر طوال أيام الأسبوع، حيث يستقبل القسم أكثر من 1000 مريض خلال اليوم الواحد مابين استقبال العظام والجراحة والباطنة والرمد وجراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب.

وأوضح المستشفى فى تقرير صادر عنها أن الحالات يتم إسعافها فى أسرع وقت، حيث يضم القسم عددا كبيرا من الأطباء ما بين نائب ومدرس وأستاذ على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلي العدد الكافي من هيئة التمريض بالمستشفي والإداريين والحالات التي تحتاج إلي حجز يتم حجزها بالأقسام الداخلية والحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية يتم عملها في الحال.