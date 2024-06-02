الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب فرع تشاد

حفل تخرج طلاب جامعة
حفل تخرج طلاب جامعة الإسكندرية بتشاد

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب كليتى الزراعة والطب البيطرى (بقسميها العربى والفرنسى) بفرع جامعة الإسكندرية بانجامينا- تشاد، بالقاعة الكبرى بكلية العلوم والصحة البشرية.

شهد الاحتفالية السفير أسامة الهادى سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد، والدكتور محمد بركة رئيس أكاديمية الغرب ورئيس جامعة انجمينا السابق، والدكتور محمد صالح دوسة رئيس جامعة أنجامينا، والدكتور على عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد عبد الله زكى منسق فرع جامعة الإسكندرية بتشاد، والمهندس محمد القيعي رئيس فرع المقاولون العرب تشاد ورؤساء الجامعات المختلفة بدولة تشاد، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بالفرع والجامعة، والمدراء الفنيين بجامعة انجمينا، ومسئولو شركة المقاولون العرب بتشاد، ومسئولو الثروة الحيوانية، ومركز بحوث الثروة الحيوانية، ومركز البحوث الزراعية، والسادة أولياء أمور الطلاب، وطلاب الفرع.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى لجمهوربة مصر العربية وجمهورية تشاد، تلاه كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور محمد أحمد عبد الله زكى منسق الفرع تحدث فيها عن دور الفرع منذ إنشائه وإنجازاته حتى تاريخه.

وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية، فى كلمته الخريجين بهذه المناسبة، مؤكدًا أنهم حاملي شعلة التقدم، وقادة المستقبل الذين سيشكلون دولة تشاد الحديثة.

وأكد أن فرع جامعة الإسكندرية بجمهورية تشاد سوف يتوسع في تقديم برامج تعليمية في تخصصات جديدة لخدمة الإحتياجات التنموية لدولة تشاد ومنطقة وسط وغرب افريقيا وبعضها سيكون لدرجات مزدوجة في جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجامعات العالمية بالعربية والفرنسية والإنجليزية، لافتًا أن جامعة الإسكندرية تعمل بجدية لاستمرار المبادرات ومشاريع البحث والبرامج التعليمية المشتركة، فى إطار من حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون وخلق مستقبل أكثر إشراقا لدول القارة.

وأعرب الدكتور محمد صالح دوسة رئيس جامعة أنجمينا عن سعادته بثمرة نجاح التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة انجامينا، والتى أسفرت عن تخريج ثلاث دفعات من كلية الزراعة والطب البيطرى بقسميها العربى والفرنسي.

وأثنى السفير أسامة الهادى على العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الدولتين والتعاون المشترك فى المجالات المختلفة.

وتلى ذلك توزيع شهادات التكريم بواسطة منصة الحفل والضيوف، كما تم تكريم أوائل الخرجيين بحوافز مالية وتشجيعية من قبل شركة المقاولون العرب فرع تشاد.

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جامعة الإسكندرية حفل تخرج جمهورية تشاد فرع جامعة الإسكندرية بانجامينا دولة تشاد

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