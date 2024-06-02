الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التايمز: مستشار إسرائيلي يصف خطة جو بايدن لوقف إطلاق النار بأنها "خطاب سياسي"

جو بايدن
جو بايدن

نشرت صحيفة التايمز البريطانية،  مقالًا يستعرض تعليقات مستشار إسرائيلي على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة، ووصفها بأنها "خطاب سياسي" يهدف لتقديم خريطة طريق للسلام في المنطقة.

تأتي تلك التصريحات في أعقاب الهجوم الجوي الذي قامت به إسرائيل بالاعتماد على القنابل الأمريكية في رفح، والذي أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإشعال حريق في مخيم للاجئين.

وفي تعليقه على الأمر، أشار بايدن إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالمدنيين في غزة، وذكر الألم الذي يعانيه الفلسطينيون جراء الحرب، مع التأكيد على معاناة الإسرائيليين من هجمات حماس والحاجة لإطلاق سراح الرهائن.

رغم استقبال حماس للاقتراح الأمريكي بإيجابية، وترحيب عائلات بعض المحتجزين السرائليين، إلا أن نتنياهو أكد على ضرورة انسحاب حماس بالكامل قبل أي اتفاق، معتبرًا أن أي اتفاق سيؤدي إلى عودة الحركة الفلسطينية للقوة، بحسب التايمز.

واشارت الصحيفة، إلى انه يبدو أن هذا الصراع السياسي يهدد بانقسام حكومة نتنياهو، حيث يهدد بعض شركاؤه اليمينيين بالاستقالة إذا وافق على أي اتفاق قبل تدمير حماس بشكل كامل.

وافادت بان بايدن بدوره يحاول تحسين الصفقة لنتنياهو من خلال دعوته إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام مجلس الكونجرس، ويحثه على مقاومة الضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف.

وبالرغم من الجهود الدبلوماسية، يبدو أن إنهاء الحرب في غزة سيكون معقدًا بسبب المشاكل السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة نتنياهو، مما يزيد من التوتر والتعقيدات في المنطقة، بحسب التقرير المذكور.

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