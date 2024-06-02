التعادل السلبي يحسم مباراة الترسانة ومنتخب السويس في دورة الترقي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترسانة ومنتخب السويس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية بالدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وكان الفريقان قد استهلا مشوارهما بالدورة الرباعية بالخسارة في الجولة الأولى أمام حرس الحدود وسبورتنج.

وشهدت الدقيقة 81 أخطر هجمات منتخب السويس بعد إرسالة عرضية من الجهة اليمنى تسببت في ارتباك دفاع الترسانة لتمر الكرة من أمام حارس المرمى ثم يشتتها دفاع الترسانة من على خط المرمى.

وحصد كل فريق نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع بجدول الترتيب بالدورة الرباعية.

وتقام دورة الترقي من 4 فرق، وهم حرس الحدود (صاحب المركز الثالث بمجموعة الصعود في الدرجة الثانية) والترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس الصاعدين من الدرجة الثالثة، لحسم ثالث الفرق الصاعدة للدوري الممتاز "النيل" الموسم المقبل.

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