الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعادل السلبي يحسم مباراة الترسانة ومنتخب السويس في دورة الترقي

الترسانة ومنتخب السويس
الترسانة ومنتخب السويس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترسانة ومنتخب السويس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية بالدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وكان الفريقان قد استهلا مشوارهما بالدورة الرباعية بالخسارة في الجولة الأولى أمام حرس الحدود وسبورتنج.

وشهدت الدقيقة 81 أخطر هجمات منتخب السويس بعد إرسالة عرضية من الجهة اليمنى تسببت في ارتباك دفاع الترسانة لتمر الكرة من أمام حارس المرمى ثم يشتتها دفاع الترسانة من على خط المرمى.

وحصد كل فريق نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع بجدول الترتيب بالدورة الرباعية.

وتقام دورة الترقي من 4 فرق، وهم حرس الحدود (صاحب المركز الثالث بمجموعة الصعود في الدرجة الثانية) والترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس الصاعدين من الدرجة الثالثة، لحسم ثالث الفرق الصاعدة للدوري الممتاز "النيل" الموسم المقبل.

اقرأ أيضا.. حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج في ثاني جولات دورة الترقي المؤهلة للممتاز

الترسانة فريق منتخب السويس مباراة الترسانة ومنتخب السويس دورة الترقي تعادل سلبي

مواد متعلقة

الترسانة يهزم المقاولون العرب ويطيح به من دور الـ32 لكأس مصر

منتخب السويس يهزم كهرباء الإسماعيلية بهدف ويصعد لدورة الترقي للدوري الممتاز

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

ضرب وسحل "الحريديم" المعارض للتجنيد أمام المحكمة العليا فى القدس (فيديو)